Семак в "Зените". О том, что нам от этого ждать

Питерский клуб наконец-то решился поставить главным тренером россиянина. Более того, ещё не столь давнего своего игрока. Попробуем разобраться, очередная ли это ошибка менеджмента "сине-бело-голубых" или наоборот - долгожданный верный шаг.Назначение Сергея Богдановича новым рулевым "Зенита" сенсацией не получилось. Об этом вся общественность узнала ещё давно. Наверное, не нашлось бы и самого дремучего любителя чемпионата России по футболу, который не знал, - Семак возвращается в "Зенит".Во-первых, нового тренера "Зенита" (тогда ещё - "Уфы") ещё две недели назад посетил заседание совета директоров петербургского клуба. Дотошные журналисты сумели даже сфотографировать российского специалиста. Уже после этого было всё ясно, особенно учитывая вялые попытки в прессе "привязать" питерцам другого руководителя. Но были ещё во-вторых и в-третьих.Во-вторых, за сутки до объявления супруга Сергея Богдановича на это довольно прозрачно намекнула. Ну и совсем уже прямым указанием стала ошибка вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который раньше времени поздравил Сергея Семака с назначением главным тренером "Зенита" в своём инстаграме, а затем понял, что поспешил, и удалил запись.Можно долго рассуждать по поводу того, верный ли шаг на данный момент приглашать Семака. Здесь, на самом деле, нет единственного верного ответа, как это часто и бывает в жизни и в футболе, - аргументов наберётся с обеих сторон. Но вот насчёт чего можно сказать наверняка - выбор этот логичный.Здесь всё элементарно просто. "Зенит" попробовал свою старую тактику, от которой они так долго не хотели отказываться, - именитые тренеры и бешеные вливания денег в тех футболистов, которых они хотят видеть. Так было с Боашем. Когда он провалился, руководство питерцев поменяло тренера и сделало всё так же, как и в прошлый раз. Появился Луческу. Провалился? Теперь попробуем Манчини. На третий раз стало понятно, надо работать как-то иначе. Другое дело, что пока неизвестно, потянет ли, как принято это говорить, Семак, или же здесь нужен был более опытный россиянин.Правда, здесь надо немного оговориться. Похоже на то, что выбор хоть и был логичным, но вынужденным, поскольку руководство клуба долгое время давало понять, что приоритетный выбор "Зенита" - Сарри. Так что вполне может быть, руководство питерцев и не хотело изначально сворачивать с именитой и денежной дорожки.Надо понимать, что Сергей Богданович ещё очень молодой тренер. Если говорить о самостоятельно карьере, то, не считая пары матчей исполняющим обязанности за "Зенит", Сергей Богданович только и поработал что в "Уфе". Опять же - поработал хорошо, даже отлично (впрочем, ни одного из топов Семак не обошёл) - вывел команду в квалификацию Лиги Европы. Но концентрировать только на этом не стоит. Надо помнить и о нюансах.Для начала - абсолютно разные весовые категории клубов. И здесь есть большая разница - в отношении к игрокам, задачам и требовательности руководства, давлению, интересу со стороны прессы и далее, далее, далее. Прыжок из "Уфы" в "Зенит" может получится слишком впечатляющим для тренера и тогда очень легко будет закружиться голове. А "Зенит" это место, в котором спрашивать будут много и почти сразу. Время, которое было у него в "Уфе" для того, чтобы привыкнуть к условиям и сколотить команду, здесь никто не даст.Сюда же можно отнести и тот момент, что в "Уфе" Сергей Богданович играл в футбол, который "Зениту" абсолютно точно не близок. Сможет ли безболезненно перестроиться россиянин? Пока на этот счёт сказать что-нибудь наверняка просто невозможно. Мы не слишком хорошо знаем этого тренера; недостаточно он сменил мест работы для того, чтобы мы могли делать какие-то выводы.Здесь, конечно, должен прийти на помощь Семаку его опыт работы ассистентом главного тренера здесь же, в питерском клубе. В данном случае это очень сподручное прошлое, которое поможет Сергею Богдановичу меньше ошибаться, особенно на первых порах своего руководства. Но опять же - решит это далеко не всё. Потому что одно дело видеть как другой человек работает со звёздами и совершенно другое - самому утверждать свой авторитет внутри команды.Если говорить о том, для чего "Зенит" нужен Семаку, то здесь всё довольно ясно. Сергей Богданович, безусловно, рискует. Он оставляет насиженное место, в котором ему по нарастающей готовились новые испытания. В "Уфе", с которой он заслужил право играть в квалификации Лиги Европы, он бы получил опыт еврокубков - без большого спроса, больше для того, чтобы разведать, что же это вообще такое. Но Семак переходит в "Зенит" и кидается через несколько перелётов. Аукнется ли это добром? Футбол знает совершенно противоположные результаты таких опытов.Так или иначе за Семаком в "Зените" наблюдать будет гораздо приятнее, чем за тем же Манчини. По крайней мере, Сергей Богданович будет делать свою работу, а не взрывать информационное пространство очередной истерикой.