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Семак в "Зените". О том, что нам от этого ждать
Питерский клуб наконец-то решился поставить главным тренером россиянина. Более того, ещё не столь давнего своего игрока. Попробуем разобраться, очередная ли это ошибка менеджмента "сине-бело-голубых" или наоборот - долгожданный верный шаг.
Назначение Сергея Богдановича новым рулевым "Зенита" сенсацией не получилось. Об этом вся общественность узнала ещё давно. Наверное, не нашлось бы и самого дремучего любителя чемпионата России по футболу, который не знал, - Семак возвращается в "Зенит".
Во-первых, нового тренера "Зенита" (тогда ещё - "Уфы") ещё две недели назад посетил заседание совета директоров петербургского клуба. Дотошные журналисты сумели даже сфотографировать российского специалиста. Уже после этого было всё ясно, особенно учитывая вялые попытки в прессе "привязать" питерцам другого руководителя. Но были ещё во-вторых и в-третьих.
Во-вторых, за сутки до объявления супруга Сергея Богдановича на это довольно прозрачно намекнула. Ну и совсем уже прямым указанием стала ошибка вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который раньше времени поздравил Сергея Семака с назначением главным тренером "Зенита" в своём инстаграме, а затем понял, что поспешил, и удалил запись.
Можно долго рассуждать по поводу того, верный ли шаг на данный момент приглашать Семака. Здесь, на самом деле, нет единственного верного ответа, как это часто и бывает в жизни и в футболе, - аргументов наберётся с обеих сторон. Но вот насчёт чего можно сказать наверняка - выбор этот логичный.
Здесь всё элементарно просто. "Зенит" попробовал свою старую тактику, от которой они так долго не хотели отказываться, - именитые тренеры и бешеные вливания денег в тех футболистов, которых они хотят видеть. Так было с Боашем. Когда он провалился, руководство питерцев поменяло тренера и сделало всё так же, как и в прошлый раз. Появился Луческу. Провалился? Теперь попробуем Манчини. На третий раз стало понятно, надо работать как-то иначе. Другое дело, что пока неизвестно, потянет ли, как принято это говорить, Семак, или же здесь нужен был более опытный россиянин.
Правда, здесь надо немного оговориться. Похоже на то, что выбор хоть и был логичным, но вынужденным, поскольку руководство клуба долгое время давало понять, что приоритетный выбор "Зенита" - Сарри. Так что вполне может быть, руководство питерцев и не хотело изначально сворачивать с именитой и денежной дорожки.
Надо понимать, что Сергей Богданович ещё очень молодой тренер. Если говорить о самостоятельно карьере, то, не считая пары матчей исполняющим обязанности за "Зенит", Сергей Богданович только и поработал что в "Уфе". Опять же - поработал хорошо, даже отлично (впрочем, ни одного из топов Семак не обошёл) - вывел команду в квалификацию Лиги Европы. Но концентрировать только на этом не стоит. Надо помнить и о нюансах.
Для начала - абсолютно разные весовые категории клубов. И здесь есть большая разница - в отношении к игрокам, задачам и требовательности руководства, давлению, интересу со стороны прессы и далее, далее, далее. Прыжок из "Уфы" в "Зенит" может получится слишком впечатляющим для тренера и тогда очень легко будет закружиться голове. А "Зенит" это место, в котором спрашивать будут много и почти сразу. Время, которое было у него в "Уфе" для того, чтобы привыкнуть к условиям и сколотить команду, здесь никто не даст.
Сюда же можно отнести и тот момент, что в "Уфе" Сергей Богданович играл в футбол, который "Зениту" абсолютно точно не близок. Сможет ли безболезненно перестроиться россиянин? Пока на этот счёт сказать что-нибудь наверняка просто невозможно. Мы не слишком хорошо знаем этого тренера; недостаточно он сменил мест работы для того, чтобы мы могли делать какие-то выводы.
Здесь, конечно, должен прийти на помощь Семаку его опыт работы ассистентом главного тренера здесь же, в питерском клубе. В данном случае это очень сподручное прошлое, которое поможет Сергею Богдановичу меньше ошибаться, особенно на первых порах своего руководства. Но опять же - решит это далеко не всё. Потому что одно дело видеть как другой человек работает со звёздами и совершенно другое - самому утверждать свой авторитет внутри команды.
Если говорить о том, для чего "Зенит" нужен Семаку, то здесь всё довольно ясно. Сергей Богданович, безусловно, рискует. Он оставляет насиженное место, в котором ему по нарастающей готовились новые испытания. В "Уфе", с которой он заслужил право играть в квалификации Лиги Европы, он бы получил опыт еврокубков - без большого спроса, больше для того, чтобы разведать, что же это вообще такое. Но Семак переходит в "Зенит" и кидается через несколько перелётов. Аукнется ли это добром? Футбол знает совершенно противоположные результаты таких опытов.
Так или иначе за Семаком в "Зените" наблюдать будет гораздо приятнее, чем за тем же Манчини. По крайней мере, Сергей Богданович будет делать свою работу, а не взрывать информационное пространство очередной истерикой.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Назначение Сергея Богдановича новым рулевым "Зенита" сенсацией не получилось. Об этом вся общественность узнала ещё давно. Наверное, не нашлось бы и самого дремучего любителя чемпионата России по футболу, который не знал, - Семак возвращается в "Зенит".
Во-первых, нового тренера "Зенита" (тогда ещё - "Уфы") ещё две недели назад посетил заседание совета директоров петербургского клуба. Дотошные журналисты сумели даже сфотографировать российского специалиста. Уже после этого было всё ясно, особенно учитывая вялые попытки в прессе "привязать" питерцам другого руководителя. Но были ещё во-вторых и в-третьих.
Во-вторых, за сутки до объявления супруга Сергея Богдановича на это довольно прозрачно намекнула. Ну и совсем уже прямым указанием стала ошибка вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который раньше времени поздравил Сергея Семака с назначением главным тренером "Зенита" в своём инстаграме, а затем понял, что поспешил, и удалил запись.
Можно долго рассуждать по поводу того, верный ли шаг на данный момент приглашать Семака. Здесь, на самом деле, нет единственного верного ответа, как это часто и бывает в жизни и в футболе, - аргументов наберётся с обеих сторон. Но вот насчёт чего можно сказать наверняка - выбор этот логичный.
Здесь всё элементарно просто. "Зенит" попробовал свою старую тактику, от которой они так долго не хотели отказываться, - именитые тренеры и бешеные вливания денег в тех футболистов, которых они хотят видеть. Так было с Боашем. Когда он провалился, руководство питерцев поменяло тренера и сделало всё так же, как и в прошлый раз. Появился Луческу. Провалился? Теперь попробуем Манчини. На третий раз стало понятно, надо работать как-то иначе. Другое дело, что пока неизвестно, потянет ли, как принято это говорить, Семак, или же здесь нужен был более опытный россиянин.
Правда, здесь надо немного оговориться. Похоже на то, что выбор хоть и был логичным, но вынужденным, поскольку руководство клуба долгое время давало понять, что приоритетный выбор "Зенита" - Сарри. Так что вполне может быть, руководство питерцев и не хотело изначально сворачивать с именитой и денежной дорожки.
Надо понимать, что Сергей Богданович ещё очень молодой тренер. Если говорить о самостоятельно карьере, то, не считая пары матчей исполняющим обязанности за "Зенит", Сергей Богданович только и поработал что в "Уфе". Опять же - поработал хорошо, даже отлично (впрочем, ни одного из топов Семак не обошёл) - вывел команду в квалификацию Лиги Европы. Но концентрировать только на этом не стоит. Надо помнить и о нюансах.
Для начала - абсолютно разные весовые категории клубов. И здесь есть большая разница - в отношении к игрокам, задачам и требовательности руководства, давлению, интересу со стороны прессы и далее, далее, далее. Прыжок из "Уфы" в "Зенит" может получится слишком впечатляющим для тренера и тогда очень легко будет закружиться голове. А "Зенит" это место, в котором спрашивать будут много и почти сразу. Время, которое было у него в "Уфе" для того, чтобы привыкнуть к условиям и сколотить команду, здесь никто не даст.
Сюда же можно отнести и тот момент, что в "Уфе" Сергей Богданович играл в футбол, который "Зениту" абсолютно точно не близок. Сможет ли безболезненно перестроиться россиянин? Пока на этот счёт сказать что-нибудь наверняка просто невозможно. Мы не слишком хорошо знаем этого тренера; недостаточно он сменил мест работы для того, чтобы мы могли делать какие-то выводы.
Здесь, конечно, должен прийти на помощь Семаку его опыт работы ассистентом главного тренера здесь же, в питерском клубе. В данном случае это очень сподручное прошлое, которое поможет Сергею Богдановичу меньше ошибаться, особенно на первых порах своего руководства. Но опять же - решит это далеко не всё. Потому что одно дело видеть как другой человек работает со звёздами и совершенно другое - самому утверждать свой авторитет внутри команды.
Если говорить о том, для чего "Зенит" нужен Семаку, то здесь всё довольно ясно. Сергей Богданович, безусловно, рискует. Он оставляет насиженное место, в котором ему по нарастающей готовились новые испытания. В "Уфе", с которой он заслужил право играть в квалификации Лиги Европы, он бы получил опыт еврокубков - без большого спроса, больше для того, чтобы разведать, что же это вообще такое. Но Семак переходит в "Зенит" и кидается через несколько перелётов. Аукнется ли это добром? Футбол знает совершенно противоположные результаты таких опытов.
Так или иначе за Семаком в "Зените" наблюдать будет гораздо приятнее, чем за тем же Манчини. По крайней мере, Сергей Богданович будет делать свою работу, а не взрывать информационное пространство очередной истерикой.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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