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Семак в "Зените". О том, что нам от этого ждать

Питерский клуб наконец-то решился поставить главным тренером россиянина. Более того, ещё не столь давнего своего игрока. Попробуем разобраться, очередная ли это ошибка менеджмента "сине-бело-голубых" или наоборот - долгожданный верный шаг.

Семак в "Зените". О том, что нам от этого ждать


Назначение Сергея Богдановича новым рулевым "Зенита" сенсацией не получилось. Об этом вся общественность узнала ещё давно. Наверное, не нашлось бы и самого дремучего любителя чемпионата России по футболу, который не знал, - Семак возвращается в "Зенит".

Во-первых, нового тренера "Зенита" (тогда ещё - "Уфы") ещё две недели назад посетил заседание совета директоров петербургского клуба. Дотошные журналисты сумели даже сфотографировать российского специалиста. Уже после этого было всё ясно, особенно учитывая вялые попытки в прессе "привязать" питерцам другого руководителя. Но были ещё во-вторых и в-третьих.

Во-вторых, за сутки до объявления супруга Сергея Богдановича на это довольно прозрачно намекнула. Ну и совсем уже прямым указанием стала ошибка вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который раньше времени поздравил Сергея Семака с назначением главным тренером "Зенита" в своём инстаграме, а затем понял, что поспешил, и удалил запись.

Можно долго рассуждать по поводу того, верный ли шаг на данный момент приглашать Семака. Здесь, на самом деле, нет единственного верного ответа, как это часто и бывает в жизни и в футболе, - аргументов наберётся с обеих сторон. Но вот насчёт чего можно сказать наверняка - выбор этот логичный.

Здесь всё элементарно просто. "Зенит" попробовал свою старую тактику, от которой они так долго не хотели отказываться, - именитые тренеры и бешеные вливания денег в тех футболистов, которых они хотят видеть. Так было с Боашем. Когда он провалился, руководство питерцев поменяло тренера и сделало всё так же, как и в прошлый раз. Появился Луческу. Провалился? Теперь попробуем Манчини. На третий раз стало понятно, надо работать как-то иначе. Другое дело, что пока неизвестно, потянет ли, как принято это говорить, Семак, или же здесь нужен был более опытный россиянин.

Правда, здесь надо немного оговориться. Похоже на то, что выбор хоть и был логичным, но вынужденным, поскольку руководство клуба долгое время давало понять, что приоритетный выбор "Зенита" - Сарри. Так что вполне может быть, руководство питерцев и не хотело изначально сворачивать с именитой и денежной дорожки.



Надо понимать, что Сергей Богданович ещё очень молодой тренер. Если говорить о самостоятельно карьере, то, не считая пары матчей исполняющим обязанности за "Зенит", Сергей Богданович только и поработал что в "Уфе". Опять же - поработал хорошо, даже отлично (впрочем, ни одного из топов Семак не обошёл) - вывел команду в квалификацию Лиги Европы. Но концентрировать только на этом не стоит. Надо помнить и о нюансах.

Для начала - абсолютно разные весовые категории клубов. И здесь есть большая разница - в отношении к игрокам, задачам и требовательности руководства, давлению, интересу со стороны прессы и далее, далее, далее. Прыжок из "Уфы" в "Зенит" может получится слишком впечатляющим для тренера и тогда очень легко будет закружиться голове. А "Зенит" это место, в котором спрашивать будут много и почти сразу. Время, которое было у него в "Уфе" для того, чтобы привыкнуть к условиям и сколотить команду, здесь никто не даст.

Сюда же можно отнести и тот момент, что в "Уфе" Сергей Богданович играл в футбол, который "Зениту" абсолютно точно не близок. Сможет ли безболезненно перестроиться россиянин? Пока на этот счёт сказать что-нибудь наверняка просто невозможно. Мы не слишком хорошо знаем этого тренера; недостаточно он сменил мест работы для того, чтобы мы могли делать какие-то выводы.



Здесь, конечно, должен прийти на помощь Семаку его опыт работы ассистентом главного тренера здесь же, в питерском клубе. В данном случае это очень сподручное прошлое, которое поможет Сергею Богдановичу меньше ошибаться, особенно на первых порах своего руководства. Но опять же - решит это далеко не всё. Потому что одно дело видеть как другой человек работает со звёздами и совершенно другое - самому утверждать свой авторитет внутри команды.

Если говорить о том, для чего "Зенит" нужен Семаку, то здесь всё довольно ясно. Сергей Богданович, безусловно, рискует. Он оставляет насиженное место, в котором ему по нарастающей готовились новые испытания. В "Уфе", с которой он заслужил право играть в квалификации Лиги Европы, он бы получил опыт еврокубков - без большого спроса, больше для того, чтобы разведать, что же это вообще такое. Но Семак переходит в "Зенит" и кидается через несколько перелётов. Аукнется ли это добром? Футбол знает совершенно противоположные результаты таких опытов.

Так или иначе за Семаком в "Зените" наблюдать будет гораздо приятнее, чем за тем же Манчини. По крайней мере, Сергей Богданович будет делать свою работу, а не взрывать информационное пространство очередной истерикой.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Семак Зенит Уфа Манчини
Сегодня, 17:38
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(7)
№12 Написал: scikuni (Сегодня, 18:46) #
  • -3
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online

нормальный тренер если не тратить 200 лямов народного бабла и не петь про победу в лч


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№11 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
все боятся что под семака - не пойдут супер мега звезды .. а мега звзды ща все больше за деньгами идут .. так что не факт . , тем более что зенит на слуху . может и то и то получится
Регистрация: 13.06.2010 [жалоба]
№10 Написал: All_my Москва (Сегодня, 18:41) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
По крайней мере, Сергей Богданович будет делать свою работу, а не взрывать информационное пространство очередной истерикой.

Думаю с приходом Сергея Богдановича эпоха нытья в зине закончится, даже жаль немного, забавно было.


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: ERBULAN (Сегодня, 18:39) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Семак это очень мудрый и терпеливый тренер, который будучи игроком становился чемпионом в составе нескольких клубов. И везде он становился лидером. В Зенит он бы и сам не пошел, если бы был не готов.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alx64
дай бог что зина вылетит в ФНЛ!!!!!!!ЭТО БУДЕТ РАДОСТЬ А ВОТ ПРО ТРЕНЕРА ПОСПЕШИЛ ВСЕ БАБЛО ЖАЛЬ!!!!!!!!!!



Уже не за ГОРАМИ !! Кончился ЗЕНИТ !!! БЕДАААААААААА!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 18:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я считаю Семака так же подготавливали, как было в свое время с Ганчаренко. Намного полезнее и мудрее дать возможность поработать российскому специалисту. Удачи Сергею!
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alx64
дай бог что зина вылетит в ФНЛ!

Для таких пугливых дристунов Зенита, как ты, надо почаще посещать церковь, глядишь, и вымолишь. А пока заливай свой бздяковый комплекс горькой, а на матч в Питере, уйди в запой, не так болезненно будет для твоего свинячьего очка, ощущать пять куёв в жопе.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Боаш, тож с подручных карьеру начинал..Возможно и у Семака получится, что ж на нем крест ставить...Мы уж совсем перестали верить в своих тренеров...Вспомните карьеру Лобановского, начал с первой лиги вывел клуб в высшую, закрепился в 10 кажется попали тогда.. и потом его в киевское Динамо пригласили.. а там дальше все известно..Не хочу сказать, что Семак второй Лобановский..но мало ли...Но Сергей Богданович мужик серьезный..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Автору на заметку! Боаш завоевал первое место с командой, к нему пришли бы сильные игроки из Европы, а ушёл, когда понял, что здесь свои не футбольные игры, в том числе, менять регламент за неделю до старта. Ну не принял он российскую действительность, бывает. И конечно, Семак рискует, и сильно, потому что Зенит это не Уфа, там на Семака не оказывалось никакого давления, команда заняла бы десятое место- хорошо, заняла шестое- ещё лучше, благодаря случаю появилась возможность сыграть в квалификации ЛЕ- совсем хорошо, команда не даст в общую копилку очков в этой квалификации- никто не осудит, они же впервые играют в таком турнире скажут их защитнички. А в Зените так не пройдёт, да ещё с оборонительной игрой Уфы. А умеет ли Семак ставить атакующую игру, покажет только время. А сколько этого времени...?
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: RJM555 (Сегодня, 18:11) #
  • -2
  •  (4)
online

ничего хорошего.........
Регистрация: 28.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: alx64 (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (7)

дай бог что зина вылетит в ФНЛ!!!!!!!ЭТО БУДЕТ РАДОСТЬ А ВОТ ПРО ТРЕНЕРА ПОСПЕШИЛ ВСЕ БАБЛО ЖАЛЬ!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:57) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
автор для тебя тугого. боаш сам ушел его никто не увольнял.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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