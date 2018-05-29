Станислав Черчесов: я могу и разрубить, и расчленить, и барана зарезать, и шашлыки пожарить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что умеет готовить шашлыки."Кавказский мужчина с мясом должен быть на "ты". Я могу и разрубить, и расчленить, и барана зарезать, и шашлыки пожарить. Другое дело, что я не любитель всего этого. А для тимбилдинга у нас есть тренировочное поле, сауна, где они сидят. У нас все предусмотрено. У нас есть девиз — "Свобода, но ответственность", потому что только свободный человек может себя проявлять.Меню для футболистов у нас готово. Будут ли макароны? Они тоже бывают разных видов, каждый выберет свой. Каждый человек устроен по-своему, и кто-то любит одно, кто-то другое. Есть яичница, омлет, глазунья — каждому свое. Мы не запрещаем каких-то вещей, но есть программа, которую надо выполнять.У нас нет палочной дисциплины. Прекрасно знаем, что во многих командах футболисты заходят в столовую ровно в 13.00 и выходят только тогда, когда последний заканчивает есть. У нас такого нет. Есть официальные мероприятия, на которые нельзя опаздывать, даже на секунду. А столовая — 13.05 или 12.55, без разницы", – рассказал Черчесов в эфире "Черчесов. LIVE!".