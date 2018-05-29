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Станислав Черчесов: я могу и разрубить, и расчленить, и барана зарезать, и шашлыки пожарить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что умеет готовить шашлыки.

"Кавказский мужчина с мясом должен быть на "ты". Я могу и разрубить, и расчленить, и барана зарезать, и шашлыки пожарить. Другое дело, что я не любитель всего этого. А для тимбилдинга у нас есть тренировочное поле, сауна, где они сидят. У нас все предусмотрено. У нас есть девиз — "Свобода, но ответственность", потому что только свободный человек может себя проявлять.

Меню для футболистов у нас готово. Будут ли макароны? Они тоже бывают разных видов, каждый выберет свой. Каждый человек устроен по-своему, и кто-то любит одно, кто-то другое. Есть яичница, омлет, глазунья — каждому свое. Мы не запрещаем каких-то вещей, но есть программа, которую надо выполнять.

У нас нет палочной дисциплины. Прекрасно знаем, что во многих командах футболисты заходят в столовую ровно в 13.00 и выходят только тогда, когда последний заканчивает есть. У нас такого нет. Есть официальные мероприятия, на которые нельзя опаздывать, даже на секунду. А столовая — 13.05 или 12.55, без разницы", – рассказал Черчесов в эфире "Черчесов. LIVE!".

Sports.ru
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:07
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13
(3)
№13 Написал: ADonskoi (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (4)

Блестящая характеристика для работы поваром сборной. А для работы тренером июнь покажет.

Блестящая характеристка для работы поваром сборной. А для работы тренером уже скоро июнь покажет.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№12 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:24) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
А я думал,что он Габулова для этого в сборную берет flushed
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№11 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 20:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Virgil Cane
Про "разрубить и расчленить" - своим подопечным расскажи лучше в раздевалке. И то, что тех, кто будет играть как бараны - резать будешь. Может, хоть так забегают...

Ну, если вспомнить сколько травмированных и просто с ушибами игроки возвращались со сборов походу прошедшего сезона... Сейчас тоже самое наблюдаем. По-моему чересчур бегают.)))
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№10 Написал: casabl (Сегодня, 20:20) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: Volodia379
Как повар наверно хорош осталось за малым показать какой тренер! smirk

Просрёт ЧМ -пойдёт шашлыки жарить.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Космос Россия (Сегодня, 20:12) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: ФКСМ_1922
Вот и займись своим делом. Оставь сборную в покое

Что плохого в том что тренер сб Рооссии может делать это? Нормальное мужское дело!
Регистрация: 13.07.2015 [жалоба]
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:58) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и займись своим делом. Оставь сборную в покое


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:34) #
  • +5
  •  (5)

Как повар наверно хорош осталось за малым показать какой тренер! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:34) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Судя по всему, даже провал сборной не позволит нам отделаться от этого хрена! Просто мутко#2 какой-то.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№5 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 19:22) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Давайте подождем окончания ЧМ. Ну или окончания для нашей команды.
Тогда и будем делать выводы. А так пустая брехня у нас тут получается.
Вспомните что было перед ЧЕ2008. Чуть ли не все кричали зачем мы туда едем.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 19:18) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Про "разрубить и расчленить" - своим подопечным расскажи лучше в раздевалке. И то, что тех, кто будет играть как бараны - резать будешь. Может, хоть так забегают...


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
И Денисова в Душе замочить...Ха-ХА stuck_out_tongue_winking_eye sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:17) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Резать барана может, но лень, а в сборной не может и не лень. Парадокс, однако.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 19:14) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Так и шел бы в шашлычный бизнес, а не в тренеры футбола где у тебя нет таланта созидателя и новатора, а сплошные комплексы и ограниченность.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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