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Роман Павлюченко: эта поездка в Сирию незабываема

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился эмоциями после товарищеских матчей с российскими военнослужащими (3:1, 5:5) на территории авиабазы Хмеймим в Сирии.

"Это была незабываемая поездка в Сирию. Были сомнения, страх, но не пожалел.

Была мечта увидеть своими глазами нашу военную технику, пожать руку ребятам, кто так отважно охраняют нашу жизнь, поиграть с ними в футбол.

Так хочется, чтобы все это закончилось и был мир во всем мире", – написал Павлюченко в инстаграме.
Теги: Павлюченко
Сегодня, 19:21
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Охраняют нашу жизнь в Сирии??


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