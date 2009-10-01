Роман Павлюченко: эта поездка в Сирию незабываема

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился эмоциями после товарищеских матчей с российскими военнослужащими (3:1, 5:5) на территории авиабазы Хмеймим в Сирии."Это была незабываемая поездка в Сирию. Были сомнения, страх, но не пожалел.Была мечта увидеть своими глазами нашу военную технику, пожать руку ребятам, кто так отважно охраняют нашу жизнь, поиграть с ними в футбол.Так хочется, чтобы все это закончилось и был мир во всем мире", – написал Павлюченко в инстаграме.