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Владислав Радимов: не хочу думать, что у Семака не получится в "Зените"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.

"Я не удивлён. Давно знал, что он один из кандидатов. У Семака есть абсолютно все качества для того, чтобы справиться. Рановато? В Германии люди в 35 лет начинают тренировать клубы хорошего уровня. Манчини занимает пятое место. Куда хуже? Но мы же не можем сказать, что итальянец плохой тренер.

Все будут судить по результату. У нас всё время обещают дать время, а получается по-другому. Но Сергей Богданович пришёл в топ-клуб. Не хочу думать, что у него не получится. Понятно, что цель — это Лига чемпионов, как минимум", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
Теги: Радимов Семак Зенит
Сегодня, 21:20
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№15 Написал: Asking (Сегодня, 22:45) #
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online

Цитата: yuri
срань господня.


Юрий, лови цитатку питерского:
Его обзывали: выблядком, тухляком, говешкой, прорвой ненасытной, масалыгой, идиотом, дерьмочистом, дерьмодралом и дерьмоедом, сирийской рыбой, римской смазкой, египетским котом, шавкой, сявкой и залепухой, колодой, дубиной и длинным колом... Девицы не хотели иметь с ним дела. Никакого. Никогда. Даже киликийские шлюхи. И все время хотелось есть. Он съел даже протухшую рыбу, которую подсунули ему однажды смеха ради, и чуть не умер. Он даже свинину ел, если хотите знать... Ничего не было для него в этом мире. Ни еды. Ни женщин. Ни дружбы. Ни даже простого доброго слова...

"Отягощенные злом", конкретно - это Аркадий Натанович Стругацкий, кстати погранец, а сегодня день ПВ


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:30) #
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online

Цитата: Asking
Кулюторная станица, хуле

да какая к черту станица, медвежий угол, срань господня.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№13 Написал: Asking (Сегодня, 22:29) #
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online

Цитата: Медиум
лоента

Цитата: Asking
Кулюторная станица, хуле


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:20) #
  • -1
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online

Цитата: Медиум
пстроым для ченти

Пестрым? Пестрая лоента !


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Медиум (Сегодня, 22:16) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Стандартная опечатка, клавиши "т" и "ь" рядом

Вот еще один пмриер ткетса, коотрый спсообен чаитть чоелевк, не обосо заудвымасяь. Глваоне, что певрая и поеслдяня бвкуа свлоа ноадхястя на сових меатсх. Во врмея чтнеия челвоческеий галз впоснримиеат все слвоо цеилком, не рздаеяля на оедлтныье бквуы, птоэому таокй тсект явяелстя пстроым для чентия.
Регистрация: 10.01.2015 [жалоба]
№10 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Asking
Цитата: Медиум
-тся и -ться.

Кулюторная станица, хуле

посёлок городского типА....
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Asking (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Медиум
-тся и -ться.

Кулюторная станица, хуле


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: Медиум (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
-тся и -ться. smiley
Ждем комментарии от Дяди Гены Орлова)
Регистрация: 10.01.2015 [жалоба]
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (1)

Ramzes,
Стандартная опечатка, клавиши "т" и "ь" рядом. Даже на механической клаве случается, а уж на сенсорной тем паче. И спеллером не ловится, а на корректоре экономят.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (3)
online

ВЛАДИСЛАВ РАДИМОВ: НЕ ХОЧУ ДУМАТЬ,

... а то голова треснет joy

Цитата: yuri
Ну хоть кто-то подсластил пилюлю

Впилюлили йурегу wink


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:46) #
  • -3
  •  (3)
online

Ну хоть кто-то подсластил пилюлю . Спасибо .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:36) #
  • -2
  •  (6)

не думай smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 21:32) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
"получится" - без мягкого знака...


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (3)
online

Влад,а почему не ты?ты тоже должен быть в Зените.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Должно получиться...Не все ж на иностранцах выезжать..Семь футов под килем!
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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