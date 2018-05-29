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Владислав Радимов: не хочу думать, что у Семака не получится в "Зените"
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.
"Я не удивлён. Давно знал, что он один из кандидатов. У Семака есть абсолютно все качества для того, чтобы справиться. Рановато? В Германии люди в 35 лет начинают тренировать клубы хорошего уровня. Манчини занимает пятое место. Куда хуже? Но мы же не можем сказать, что итальянец плохой тренер.
Все будут судить по результату. У нас всё время обещают дать время, а получается по-другому. Но Сергей Богданович пришёл в топ-клуб. Не хочу думать, что у него не получится. Понятно, что цель — это Лига чемпионов, как минимум", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
"Я не удивлён. Давно знал, что он один из кандидатов. У Семака есть абсолютно все качества для того, чтобы справиться. Рановато? В Германии люди в 35 лет начинают тренировать клубы хорошего уровня. Манчини занимает пятое место. Куда хуже? Но мы же не можем сказать, что итальянец плохой тренер.
Все будут судить по результату. У нас всё время обещают дать время, а получается по-другому. Но Сергей Богданович пришёл в топ-клуб. Не хочу думать, что у него не получится. Понятно, что цель — это Лига чемпионов, как минимум", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
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