Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104625
Политика и события в стране и мире 4178
Ситуация на юго-востоке Украины 119391
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 69
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Гончаренко: Головин по всем параметрам соответствует топовому уровню

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что видит в полузащитнике московской команды Александре Головине футболиста топ-уровня.

"У Головина абсолютно правильный подход – он вообще не заморачивается на тему перехода в другой клуб. Саша просто любит футбол, любит тренироваться. Он хочет выходить в каждом матче, быть лучшим и проявить себя. Но было важно, чтобы в последних играх (то же самое касается и Чалова) он не пробовал прыгнуть выше головы. Если молодые начинают думать, что сейчас смогут «выпрыгнуть из штанов», то появляются проблемы. Ребята должны плавно подниматься.

Да, Головин готов играть в Европе. Два года назад Леонида Слуцкого очень критиковали за приглашение Головина на чемпионат Европы, но я вживую видел тренировки многих команд – "Вильярреала", "Боруссии" — мне есть с чем сравнить. И физически, и тактически, и ментально Головин полностью соответствует топовому уровню. Но надо понимать, что это взгляд с нашей стороны. Конкуренция в топ-клубах очень высокая. Ему надо будет сделать еще шаг, чтобы выиграть эту конкуренцию. Это будет не так просто", — цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко Головин ЦСКА
Сегодня, 00:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.