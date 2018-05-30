Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104635
Политика и события в стране и мире 4190
Ситуация на юго-востоке Украины 119422
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 70
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Амкар" останется в Премьер лиге - клуб получил лицензию РФС

Сегодня в Москве состоялось заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов.

По итогам заседания комитет принял решение о выдаче лицензии футбольному клубу "Амкар" на сезон-2018/19. Об этом сообщил официальный сайт пермского клуба.

Таким образом, "Амкар" сможет выступить в следующем сезоне в Премьер-Лиге. Ранее президент пермского клуба Геннадий Шилов допустил возможность снятия команды с чемпионата России, так как команде не была выдана лицензия на следующий сезон.
Теги: Амкар
Сегодня, 12:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(3)
№8 Написал: vad1970 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ок!! Торговать играми продолжаем!!!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:11) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот всё и завершилось... relieved
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: alx64
а сраному тосне вылет

Вместо тосно будет Оренбург теперь Зине 6 очков сливать. СНОВА


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот почему у Тосно проблемы с лицензированием,нельзя им помочь?Команда кубок взяла,играла в открытый футбол,не то что автобусный Амкар.РФС реально клоуны сидят,двойные стандарты.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
По итогам заседания РФС принял решение выдать лицензию "Ростову", сообщает официальный сайт клуба.


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: alx64 (Сегодня, 12:13) #
  • -3
  •  (11)

это хорошо что сраные мидоры черножопые не вернутся!!!!!!!!!!!!!!!!а амкару хорошей игры!!!!!!!!!!!!!!а сраному тосне вылет фнл нужен дочка сраного зенита!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 12:09) #
  • 0
  •  (4)

Ну и 3аe6ok,анжуйцы пусть в ФНЛ очистится


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 12:08) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Меня больше волнует "Тосно".
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.