Фелисио Браун Форбс уходит из "Амкара"

По окончании контракта с "Амкаром" команду покидает полузащитник Фелисио Анандо Браун Форбс.Браун Форбс перешёл в пермскую команду в сентябре 2017 года. За неполный сезон в Чемпионате России, Кубке России и переходном турнире провёл за "Амкар" 16 матчей, в которых забил два гола. Второй его мяч оформил историческую победу над "Уралом" в Екатеринбурге (2:0), где до сих пор амкаровцы не выигрывали.