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Фелисио Браун Форбс уходит из "Амкара"

По окончании контракта с "Амкаром" команду покидает полузащитник Фелисио Анандо Браун Форбс.

Браун Форбс перешёл в пермскую команду в сентябре 2017 года. За неполный сезон в Чемпионате России, Кубке России и переходном турнире провёл за "Амкар" 16 матчей, в которых забил два гола. Второй его мяч оформил историческую победу над "Уралом" в Екатеринбурге (2:0), где до сих пор амкаровцы не выигрывали.

ФК "Амкар"
Теги: Форбс Амкар
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