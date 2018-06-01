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"Енисей" проведет первые домашние нового сезона в Томске или Тюмени

Директор "Енисея" Денис Рубцов рассказал, где будет играть команда в новом сезоне, если на стадионе Центральный не успеют завершить реконструкцию.

"Лично для меня желателен Томск. Это самый близкий вариант. Можно будет делать организованные выезды болельщиков. Главное, чтобы томский стадион был готов выполнить все требования. В Тюмени отличный стадион, искусственное поле, но для болельщиков далековато. Эти два варианта пока самые реальные. Проблема, конечно, но надо решать", - цитирует Рубцова "Городские новости".
Теги: Енисей
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