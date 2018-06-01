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ЦСКА представил подборку лучших сейвов Акинфеева (видео)

ЦСКА опубликовал подборку лучших сейвов голкипера Игоря Акинфеева в минувшем сезоне чемпионата России.

32-летний Акинфеев в прошедшем сезоне сыграл в 28 матчах РФПЛ и пропустил 20 матчей.

Теги: ЦСКА Акинфеев
Сегодня, 18:10
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8
(1)
№8 Написал: Asking (Сегодня, 18:40) #
  • +1
  •  (5)
online

С двух турниров сборную уже отправил, ушастые решили не дожидаться третьего раза, чтоб было время лизнуть под хвост


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: казылык (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Бавария»
тогда уж и ляпы выкладывайте,а то как то не комильфо,ну ничего не долго ждать новых осталось,вместе будем сухарики считать))
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»

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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xxxxx
Всё конечно Супер. В плане психологии как бы обратный эффект не дало на Игоря.
Удачи, Игорь. Уверен все адекваты других клубов за тебя.

Выбора нет-он в основе. Игорян вратарь талантливый, но с головой(психологией) большие проблемы


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:29) #
  • -2
  •  (4)

В очко очень красиво заходило. Можно нарезочку такую тоже???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 18:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Asking,
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Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 18:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Всё конечно Супер. В плане психологии как бы обратный эффект не дало на Игоря.
Удачи, Игорь. Уверен все адекваты других клубов за тебя.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (3)
online

My Webpage
45ый smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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