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Источник: "Спартак" договорился о переходе защитника "Гента" Самюэля Жиго

По информации Sport24, "Спартак" сегодня подпишет контракт с защитником "Гента" Самюэлем Жиго.

Сегодня новичок красно-белых пройдет медицинское обследование в Риме.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны "Краснодара".
Теги: Спартак Жиго
Сегодня, 13:34
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6
(3)
№6 Написал: Asking (Сегодня, 14:35) #
  • -1
  •  (3)
online

Хорошее приобретение и практически за номинальную цену.
Цитата: Charodei
Если талантлив,то загубят однозначно

Расскажи об этом капитану молодежной сборной Васину, до 27 лет на скамейке парившемуся в убогой нищей конюшне - и в результате окончательно превратившемуся в говно. А стать капитаном защитнику у сверстников - очень сложно.


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 14:21) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Жаль парня...Если талантлив,то загубят однозначно...если думает в ЛЧ поиграть,то тоже облом....
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№4 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:55) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Кто это,лучше имеющихся у нас,кто в курсе?


Трансфер из разряда на перспективу 24 года , а там как карта ляжет
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:46) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Невеселая новость для Петковича,с такой круизной у него вообще шансов нет на попадание в основу. Петрович, ну почему ты не родился таким талантливым, как Жиго?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:37) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Ыкорочка


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кто это,лучше имеющихся у нас,кто в курсе?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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