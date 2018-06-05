Голкиперу "Спартака" Александру Селихову сняли гипс. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Instagram."Чувство легкости есть", - написал голкипер.Напомним, 24-летний игрок перенес операцию 14 мая в связи с травмой ахилла.