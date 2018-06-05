Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4285
Отдых в Крыму. 191
Mузыка 5723
Курилка 1534
КБ-Гостевая 26674
Ситуация на юго-востоке Украины 119534
Зенит 104676
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26

Новости партнеров

Александру Селихову сняли гипс

Голкиперу "Спартака" Александру Селихову сняли гипс. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Чувство легкости есть", - написал голкипер.

Напомним, 24-летний игрок перенес операцию 14 мая в связи с травмой ахилла.
Теги: Селихов Арсенал Тула
Сегодня, 04:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.