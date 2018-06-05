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Павел Погребняк: есть предложения из премьер-лиги

Нападающий Павел Погребняк рассказал о своем будущем.

"Пока я в отпуске. Агент ведет переговоры. Конкретные команды сейчас называть не буду. Но варианты действительно имеются. Есть предложения и из премьер-лиги", — цитирует Погребняка "Спорт-Экспресс"

Прошедший сезон 34-летний форвард провел в молодежном и основном составе "Динамо" и "Тосно". На его счету 7 забитых мячей.
Теги: Погребняк
Сегодня, 09:13
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№1 Написал: AnK. (Сегодня, 09:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Погреб,какая Премьер-лига? Что тебе там делать? "Деревом" подрабатывать? Так есть уже и без тебя кандидаты: Тарасов с Дзюбой.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
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