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Гендиректор "Тосно": пока не могу сказать, будем ли играть в матче за Суперкубок

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко не уверен, что клуб сможет принять участие в игре за Суперкубок России с "Локомотивом".

"Действительно "Тосно" не сможет принять участие в матче за Суперкубок России? Лицензия ПФЛ? Пока не могу сказать. На сегодняшний день ситуация тяжелая. Более конкретно ничего сказать не могу. Пытаемся выйти из этой ситуации, - цитирует Матюшенко "Спорт-Экспресс"
Теги: Тосно
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