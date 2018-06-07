Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4372
Ситуация на юго-востоке Украины 119584
КБ-Гостевая 26719
Зенит 104686
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 47
Ростовские футбольные новости 549
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1
Mузыка 5722

Новости партнеров

Официально: Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошли в тренерский штаб "Спартака"

Испанские специалисты Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошли в тренерский штаб "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.

Рауль Рианчо с 2016 по 2018 годы работал в тренерском штабе сборной Украины.

Висенте Гомес в прошедшем сезоне помогал Сергею Реброву в клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
Теги: Спартак
Сегодня, 15:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(4)
№13 Написал: stainless (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Когда выйдет путеводитель по гей-клубам Голландии

Вышел давно laughing

Гей-гид по странам Spartacus/Спартакус 2006
Самый последний выпуск всемирного гей-справочника Spartacus Gay Guide. В нем информация по гей-местам с рейтингами и описаниями. Сотни городов практически всех стран мира (с описанием гей-жизни, возраста согласия, законов и обычаев).

Клубы, бары, кафе, рестораны, сауны, пляжи, плешки, отели, издания, организации, адреса, телефоны, карты, полезные комментарии, реклама.

Карты крупнейших городов с отмеченными геевскими "достопримечательностями".
Не обязательно знать английский язык! Условные обозначения (например, "!" - обязательно посетить, или DR - есть "темная комната") к каждому месту.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (0)
online

Главное, чтоб Каррера опять итальянскую дуру не выписал, которая борщ запретит.
Итальянская жрачка хороша в итальянском климате под итальянское винишко.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Пончо, лови себе хуанду во весь рамос и помни мантру "мы говноооо". Когда выйдет путеводитель по гей-клубам Голландии за авторством Голубого бегемота?
Кстати, а кого вы теперь в команде бибарасить будете? Или на эту тему ваш Анал - Збагоев?

что ни слово то бред...мне интересно, а в жизни этот поток сознания также выглядел бы? Со стороны это смотрелось бы как бабская базарная истерика, с слюнями, соплями....визгом, воем...
Не стыдно такую чухню нести?


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№10 Написал: Asking (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: stainless
Гомесам гомесово

Пончо, лови себе хуанду во весь рамос и помни мантру "мы говноооо". Когда выйдет путеводитель по гей-клубам Голландии за авторством Голубого бегемота?
Кстати, а кого вы теперь в команде бибарасить будете? Или на эту тему ваш Анал - Збагоев? stuck_out_tongue_closed_eyes

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
впрочем думаю, хуже чем при дУрбано, год калечившим Спартак жутким образом уже не будет!

Вартапет остался, так что перемен к лучшему не жди. Травмы все равно в сезоне будут, а это чмо знаменито тем, что Паршивлюка до лавки например залечило.


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Гомесам гомесово

а газаеву педигри и пособие по жполизтсву


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№8 Написал: stainless (Сегодня, 16:23) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Гомесам гомесово laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:10) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи ! Будем посмотреть)


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№6 Написал: trent (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость..


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:46) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а будет Карьеру подсиживать - поправим испанца!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:42) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Это хорошо? Или как?

скоро увидим! впрочем думаю, хуже чем при дУрбано, год калечившим Спартак жутким образом уже не будет!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: borlas (Сегодня, 15:40) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: VS1976
Это хорошо? Или как?



Хорошо.
Предыдущих то уволили. laughing
А вообще, отзывы об этих специалистах хорошие.
Будем посмотреть.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:39) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: VS1976
Это хорошо? Или как?

одни ушли, другие пришли ... вроде у этих новых опыта больше ... будем смотреть !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 15:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это хорошо? Или как?


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.