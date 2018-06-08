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Игорь Семшов: не согласен, что нынешнее поколение футболистов бездарно

Бывший хавбек сборной России Игорь Семшов высказал мнение, что енынешнее поколение российских футболистов талантливее, чем прошлое.

"Не согласен, что нынешнее поколение футболистов бездарно. Напротив, считаю сегодняшних футболистов талантливее нас. В наше время мы больше пахали, чтобы добиваться результата. Да, были яркие индивидуальности, однако в целом в этой сборной талантливых игроков больше, чем в 2008 году. Видно, что ребята хотят играть, импровизировать, при том, что таскающих рояль практически нет. Таково мое личное мнение.

Скажу так: в такой ситуации легче расти и развиваться. Реализуют они себя или нет — другой вопрос. Прогрессировать можно в сильных европейских чемпионатах. Вспомните — после Евро-2008 несколько игроков сборной России уехали за рубеж, где весьма неплохо себя проявляли", — цитирует Семшова "Спорт день за днем".
Теги: Семшов
Сегодня, 13:18
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(1)
№4 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Каков средний возраст сборной?не поздно ли им начинать себя проявлять?
Были бы таланты, уже после КК играли в Европе, но по итогу что?


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:05) #
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online

Каковы руководители (Мутко и Черчесов) так и играют
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45) #
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Цитата: sssh53
Если виноваты не футболисты, то тогда прогнила система и коммерческая и техническая. Раз нынешние лучше сборной 2008 года, а добиться ничего не могут,

Поколение 1992-2002 (Доаршавинское) вообще сверхталантливо было, что доказало победами на ОИ, в юниорских соревнованиях и контрактами с зарубежными клубами. А не добилось ровным счетом ничего. Более того, это самое неудачное поколение в истории российского постсоветского футбола. И кто виноват?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:27) #
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Если виноваты не футболисты, то тогда прогнила система и коммерческая и техническая. Раз нынешние лучше сборной 2008 года, а добиться ничего не могут, то кто-то за отвечает. Может фото непотопляемого Мутко не на кораблях, а на футбольных мячах рисовать. Хоть бить будут с удовольствием
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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