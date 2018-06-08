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Игорь Семшов: не согласен, что нынешнее поколение футболистов бездарно
Бывший хавбек сборной России Игорь Семшов высказал мнение, что енынешнее поколение российских футболистов талантливее, чем прошлое.
"Не согласен, что нынешнее поколение футболистов бездарно. Напротив, считаю сегодняшних футболистов талантливее нас. В наше время мы больше пахали, чтобы добиваться результата. Да, были яркие индивидуальности, однако в целом в этой сборной талантливых игроков больше, чем в 2008 году. Видно, что ребята хотят играть, импровизировать, при том, что таскающих рояль практически нет. Таково мое личное мнение.
Скажу так: в такой ситуации легче расти и развиваться. Реализуют они себя или нет — другой вопрос. Прогрессировать можно в сильных европейских чемпионатах. Вспомните — после Евро-2008 несколько игроков сборной России уехали за рубеж, где весьма неплохо себя проявляли", — цитирует Семшова "Спорт день за днем".
"Не согласен, что нынешнее поколение футболистов бездарно. Напротив, считаю сегодняшних футболистов талантливее нас. В наше время мы больше пахали, чтобы добиваться результата. Да, были яркие индивидуальности, однако в целом в этой сборной талантливых игроков больше, чем в 2008 году. Видно, что ребята хотят играть, импровизировать, при том, что таскающих рояль практически нет. Таково мое личное мнение.
Скажу так: в такой ситуации легче расти и развиваться. Реализуют они себя или нет — другой вопрос. Прогрессировать можно в сильных европейских чемпионатах. Вспомните — после Евро-2008 несколько игроков сборной России уехали за рубеж, где весьма неплохо себя проявляли", — цитирует Семшова "Спорт день за днем".
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