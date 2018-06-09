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ЦСКА сыграет в Суперкубке с "Локомотивом" вместо "Тосно"

Согласно регламенту РФС, ЦСКА встретится с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.

"В случае отказа клуба-члена ФНЛ (ПФЛ) от участия в турнире на условиях настоящего Положения его заменит команда, занявшая второе место в Чемпионате России по футболу предыдущего сезона" , – говорится в документе.

Напомним, что действующий обладатель Кубка России" Тосно", который должен быть принять участие в матче за Суперкубок, прекратил свое существование.

РФС
Теги: ЦСКА Суперкубок России Тосно Локомотив
Сегодня, 21:06
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9
(1)
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (0)
online

действующий обладатель Кубка России" Тосно", который должен быть принять участие в матче за Суперкубок, прекратил свое существование.

Сгорел в плотных слоях местной атмосферы. Но перед тем как прекратить существование осветил свинарник ясным пламенем. И то дело. Свиньи конечно не простили посягательство и вывели посторонний предмет с орбиты. Всё чинно и благородно, господа. Прекратил существование , о как сказано.. Просто сбили с траектории.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 21:57) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Сэт
всех с началом ЧМ2018 и и ликвидацией двух клубов РФПЛ!
Символизм бля.
Нахер он нужен этот суперкубок, скажите мне.

пустьконюшня возьмет а свинушки порыдают laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№7 Написал: казылык (Сегодня, 21:48) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: cska1971
Тебя тушить...)))

ваши пуканы тушить вместе с нищим Гинером,который понимает что рано или поздно вас ожидает судьба тосно
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:45) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: казылык
тебе и нужен огнетушитель,та

Тебя тушить...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№5 Написал: казылык (Сегодня, 21:38) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Юлий Цезарь
неожиданно замаячил трофей а кому-то нужен огнетушитель

тебе и нужен огнетушитель,так как выше золота чемпионата ничего не котируется,во вторых Палыч даже этот второсортный жбан вам не намерен отдавать,а в третьих кабинетного червя гинера это не спасет
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:31) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
Единсвенно возможное решение. ЦСКА своей игрой заслужил эту возможность.

ну тогда честнее Авангард
а против вас вообще хз кто играть будет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Единсвенно возможное решение. ЦСКА своей игрой заслужил эту возможность.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 21:18) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
всех с началом ЧМ2018 и и ликвидацией двух клубов РФПЛ!
Символизм бля.
Нахер он нужен этот суперкубок, скажите мне.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (6)

неожиданно замаячил трофей smirk smile а кому-то нужен огнетушитель smiley
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
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