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Массимо Каррера: мне кажется, у Головина есть что-то общее с Недведом

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мыслями о полузащитнике ЦСКА Александре Головине.

Накануне появилась информация, что игроком сборной России заинтересовался "Ювентус". Каррера в прошлом выступал за туринскую команду и входил в тренерский штаб Антонио Конте.

"Головин является прототипом современного полузащитника. Он техничен и может сыграть на нескольких позициях, у него потенциал топ-футболиста. С кем его можно сравнить? Сравнивать всегда сложно. Если подумать над этим, то, мне кажется, у него есть что-то общее с Павлом Недведом", — цитирует Карреру интернет-портал ItaSportPress.

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Головин Недвед
Сегодня, 13:43
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№3 Написал: stainless (Сегодня, 14:05) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
«Если я позволил Головину дебютировать за сборную в 18 лет, то это не стечение обстоятельств. Я увидел в нём хорошие качества и решил вызвать, чтобы проверить его на более высоком уровне. Я недавно посмотрел за его игрой, он оправдывает ожидания. Это креативный и техничный полузащитник, который также может забивать», — цитирует Капелло Juventus News 24.

Главный тренер «спартака» Массимо Каррера сравнил полузащитника ЦСКА Александра Головина с экс-футболистом «Ювентуса» Павлом Недведом.

«Головин является прототипом современного полузащитника. Он техничен и может сыграть на нескольких позициях. У него потенциал топ-футболиста. Что касается сравнений, то сравнивать всегда сложно. Мне кажется, у него есть что-то общее с Павлом Недведом. Я не удивлен, что „Ювентус" интересуется им», — сказал Каррера в интервью Tuttosport.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:54) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Две ноги и общий биологический вид?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 13:48) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
когда кажется, креститься надо
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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