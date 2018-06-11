Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4436
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ситуация на юго-востоке Украины 119609
Ростовские футбольные новости 551
КБ-Гостевая 26738
Чемпионат мира 2018 10
Я болею за "Енисей"! 0

Новости партнеров

Вадим Шаблий: просто не пойму, как такое может быть с "Амкаром"

Агент защитника "Амкара" Михаила Сивакова Вадим Шаблий поделился мнением об участи клуба и рассказал о планах 30-летнего футболиста.

"Конечно, жалко клуб. Вроде неплохая команда, выступали хорошо, а все так получилось… Просто не пойму, как такое может быть! По поводу Сивакова могу сообщить, что ищем ему хороший вариант", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Амкар
Сегодня, 00:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.