Сергей Семак: жду возвращения Дзюбы в "Зенит" после ЧМ

Главный тренер"Зенита" Сергей Семак рассказал, что рассчитывает на нападающего Артема Дзюбу в следующем сезоне."Ждем его, естественно. Сейчас для него первоочередная задача – выступление на чемпионате мира. Я с ним общался. Это праздник для любого футболиста. Я очень рад, что он попал в сборную, вышел на поле и забил.Мы будем следить за ним с интересом и ждать назад после чемпионата мира. Вопросы по составу, селекции будем решать, исходя из состояния каждого игрока, его желания остаться в команде и приносить пользу.После чемпионата мира я хочу его видеть в "Зените", жду его возвращения. Как тренер – как можно раньше, как болельщик сборной России – как можно позже", – сказал Семак.