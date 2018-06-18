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Сергей Семак: жду возвращения Дзюбы в "Зенит" после ЧМ

Главный тренер"Зенита" Сергей Семак рассказал, что рассчитывает на нападающего Артема Дзюбу в следующем сезоне.

"Ждем его, естественно. Сейчас для него первоочередная задача – выступление на чемпионате мира. Я с ним общался. Это праздник для любого футболиста. Я очень рад, что он попал в сборную, вышел на поле и забил.

Мы будем следить за ним с интересом и ждать назад после чемпионата мира. Вопросы по составу, селекции будем решать, исходя из состояния каждого игрока, его желания остаться в команде и приносить пользу.

После чемпионата мира я хочу его видеть в "Зените", жду его возвращения. Как тренер – как можно раньше, как болельщик сборной России – как можно позже", – сказал Семак.

"Матч ТВ"
Теги: Семак Дзюба Зенит
Сегодня, 02:30
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№1 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 02:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Извращение бздюбы: The Nit Фильм категории "только для взрослых"


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
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