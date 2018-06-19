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"Локомотив" просмотри на сборах хавбека курского "Авангарда" Азамата Гурфова

По информации Матч ТВ, "Локомотив" в межсезонье пригласит на просмотр финалиста Кубка России в составе "Авангарда" Азамата Гурфова.

На счету 23-летнего полузащитника в первенстве ФНЛ сезона-2017/18 34 матча за "Авангард", в которых он забил один гол и сделал пять результативных передач.
Теги: Локомотив Авангард Курск
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