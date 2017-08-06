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Стал известен календарь 1 тура Чемпионата России 2018/19, турнир стартует 29 июля

Стал известен проект календаря следующего сезона чемпионата России. В ближайшее время РФПЛ планирует принять документ за основу, а далее его утвердит исполком РФС.

Чемпионат России
1 тур, 29 июля (воскресенье)

"Крылья Советов" – ЦСКА
"Ростов" – "Ахмат"
"Енисей" – "Зенит"
"Арсенал" – "Динамо"
"Рубин" – "Краснодар"
"Урал" – "Анжи"
"Уфа" – "Локомотив"
"Спартак" – "Оренбург".

Спорт-Экспресс
Теги: РФПЛ
Сегодня, 13:48
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20
(4)
№20 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 15:27) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sharik.SM
Оренбург на севере! Это круто!

Оренбург, сцука, в степях на приуралья, и я тебе рекомендую туда скататься в декабре в одежке для Москвы - обратно уже не вернешся


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№19 Написал: FireFox Россия (Сегодня, 15:14) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А где Енисей домашние матчи проводит ? О Тюмени шла речь- мол их стадион не готов. Правда, нет
Регистрация: 31.07.2016 [жалоба]
№18 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 15:08) #
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  •  (0)
online

Это раньше, когда степи были, а сейчас всё застроили, ветер не такой.
Оренбург на севере! smile Это круто! С компьютером пора завязывать и садиться за учебник географии.
Регистрация: 27.01.2009 [жалоба]
№17 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 15:05) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
1 тур Динамо - Спартак
30 тур Спартак - Динамо

Насколько помню - единственное исключение.
Цитата: baden69
Если это так, то тоже бред, т.к. лучше играть летом в Москве, а в ноябре, при закрытой крыше, в тепле, в Питере.

Да это еще полбеды. Я лично уверен, что календарь игр в кубках и игры сборной - снова не учтены. Это из года в год - одни и те же косяки, я не понимаю - за что им деньги платят? Взять с этого сайта любого болелу, кроме совсем удареных, дать ему 10-20 тыр и неделю времени - он лучше нарисует, и заметь - для бюджета федерации(РФС) гораздо дешевле


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№16 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: колокольчик
Вообще-то Оренбург южнее Москвы

Да, но там все равно зимой холоднее из-за континентального климата.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:42) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: zeracool
ну все дебилы бомжарные повылазили..так спокойно было пока ЧМ..

Умники -клоуны уже нацелились на "дураков" не жмет ум то? 7-0 ! И будет 8-0, пока клованы в к\б существуют на белом свете)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: baden69 (Сегодня, 14:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Египетский вернблюм
Цитата: Батька
если с ними начинаем то будем там играть в 30 туре в мае


4-й тур ЧР 06.08.2017 вс зенит - Спартак
18-й тур ЧР 27.11.2017 пн Спартак - зенит

wink

Если это так, то тоже бред, т.к. лучше играть летом в Москве, а в ноябре, при закрытой крыше, в тепле, в Питере.
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№13 Написал: Батька (Сегодня, 14:40) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Египетский вернблюм
Цитата: Батька
если с ними начинаем то будем там играть в 30 туре в мае


4-й тур ЧР 06.08.2017 вс зенит - Спартак
18-й тур ЧР 27.11.2017 пн Спартак - зенит

wink

1 тур Динамо - Спартак
30 тур Спартак - Динамо
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№12 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:38) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
спортаг!

Сиди на пятой точке на своем пятом месте ровно. Оторвешь ее от земли - снова выепут треху отгрузят


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 14:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: murchelo06
дебилы летом надо играть на севере , а они опять за свое, потом зимой в мороз играть в Оренбурге


Вообще-то Оренбург южнее Москвы smirk


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№10 Написал: zeracool москва (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
ну все дебилы бомжарные повылазили..так спокойно было пока ЧМ..
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (1)
online

Вброс засчитан, единственный мозг на всех на то и мозг , чтобы за него посчитали все возможные ходы. Умно, но - " Хитрость - слабость ума".


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ипать спортаг! laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:24) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
если с ними начинаем то будем там играть в 30 туре в мае


4-й тур ЧР 06.08.2017 вс зенит - Спартак
18-й тур ЧР 27.11.2017 пн Спартак - зенит

wink


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: паровоз (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
30-й тур Динамо - Арсенал?
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (0)

Да,надо было Оренбург ставить хозяевами в 1 туре
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 14:14) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: murchelo06
дебилы летом надо играть на севере , а они опять за свое, потом зимой в мороз играть в Оренбурге

почему зимой ? если с ними начинаем то будем там играть в 30 туре в мае .....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
дебилы летом надо играть на севере , а они опять за свое, потом зимой в мороз играть в Оренбурге
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
№2 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 13:56) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Первый тур - мы с газовым пулом сразу


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Академия (Сегодня, 13:50) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
важен не первый тур, а туры в зимние месяцы.
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
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