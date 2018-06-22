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Источник: Николай Толстых вернется в "Динамо" и будет руководить клубной академией

По информации Спорт-Экспресса, Николай Толстых с 1 июля возглавит академию "Динамо".

В настоящее время с бывшим президентом столичного клуба ведутся переговоры.

В годы игровой карьеры Толстых выступал за "Динамо", а по ее завершении трудился в клубе на руководящих должностях – в том числе президента клуба.
Теги: Толстых Динамо
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