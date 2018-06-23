"Локомотив" отпустит Кверквелию в "Лестер" за 10 млн евро

В "Локомотива" не поступало ни одного официального предложения о трансфере защитника Соломона Кверквелии, хотя интерес к игроку проявляют несколько клубов, включая "Лестер".Недавно 26-летний грузин признался, что его агент ведёт переговоры с "лисами". Однако английский клуб пока не контактировал с руководством "железнодорожников". Впрочем, сделка может состояться в любой момент, поскольку в контракте футболиста прописана сумма отступных, которая составляет € 10 млн.