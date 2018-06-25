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Самюэль Жиго присоединился к "Спартаку" на сборах

Новичок "Спартака" защитник Самюэль Жиго присоединился к команде.

"Сегодня к нам, наконец, приехал наш новичок - Самуэль Жиго. Приветствуем его и добро пожаловать! Завтра француз проведет первую тренировку в "Спартаке", – сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел в составе "Гента" 40 матчей в чемпионате Бельгии, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Теги: Жиго Спартак
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