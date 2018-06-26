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Сергей Прядкин: после ЧМ постараемся использовать систему VAR в РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам VAR на чемпионате мира в России, а также рассказал о ребрендинге РФПЛ.

"На данный момент VAR — это эксперимент, который был проведен на чемпионате мира в России. Если они оставят эту систему нам, хотя никаких официальных заявлений об этом еще не было, мы постараемся ее использовать. Но в любом случае этим вопросом занимается рабочая группа РФС. Уже организовано обучение специалистов — судей — использованию этой системы. Думаю, мы будем вводить ее поэтапно. Если стадион готов, то введем, одобрим совместно с РФС и будем использовать. Но если не готов, то торопить мы никого не будем, так как понимаем, что это все очень дорогостоящая история.

Перед началом нового сезона мы презентуем новый бренд — Российская Премьер-лига (РПЛ). Полностью изменится эмблема чемпионата. Поменяются нашивки на формах команд. Это будет новый этап в развитии лиги", — цитируют Прядкина "Известия".
Теги: Прядкин РФПЛ
Сегодня, 09:58
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(0)
№7 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну тогда Спартак рискует вылететь в ФНЛ.....
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:41) #
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online

Единственная польза от этого дорогостоящего проекта- не будет явных ляпов судей и всё. Но стоит ли овчинка выделки, большой вопрос.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: хвасон228 хвасон228 (Сегодня, 10:36) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Дерьмо эта система для России точно! Смотреть или не смотреть решает судья в поле и на этом ЧМ все видели двуличность этой системы, когда не смотрели очевидные моменты и когда притягивали за уши не очевидные такие как последний пенальти в португальские ворота! В рфпл все будет намного хуже! Заряженный судейка просто будет смотреть в одну сторону вот и вся эта "хваленая" система! " То что немцу хорошо, русскому смерть"))
Регистрация: 21.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
не нужна.
На ЧМ с помощью VAR тянут и так сильные сборные, а в пользу слабых даже 146% нарушения не рассматривают


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 10:03) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну если на поле будет Карасев, а просматривать повтор будет Еськов - то это сильно поможет


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:02) #
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  •  (4)

Перед началом нового сезона мы презентуем новый бренд — Российская Премьер-лига (РПЛ). Полностью изменится эмблема чемпионата. Поменяются нашивки на формах команд.

"А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь ...."
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:01) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Для наших слепошар-судеек это очень необходимо.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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