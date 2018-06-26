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Переговоры ЦСКА и "Ювентуса" о трансфере Головина заморожены

По данным итальянского источника, переговоры по трансферу Александра Головина в "Ювентус" в настоящее время заморожены.

Сегодня появилась информация, что стороны не могут договориться о сумме сделки, так как туринцы предлагают за игрока 19 миллионов евро плюс процент от перепродажи, а московский клуб настаивает на сумме, близкой к 30 миллионам.

Туринцы хотели оформить сделку пораньше, чтобы обезопасить себя от конкуренции, однако успешное выступление россиян на чемпионате мира привлекло внимание к Головину других топ-клубов, включая "Челси" и "Арсенал", и привело к увеличению трансферной стоимости.

La Gazzetta dello Sport
Теги: Головин ЦСКА Ювентус
Сегодня, 12:23
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(2)
№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Столько шума из обыкновенного игрока средней руки.Продавать Головина за 2 миллиарда рублей???Да блин авианосец стоит столько же!!!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Останется в ЦСКА.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 12:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Надо отдать должное агенты молодцы,но и перегибать палку на столько это уже перебор.


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:30) #
  • -2
  •  (4)
online

Жадность - плохой советчик. Как бы после испанцев цена резко не упала...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
smile «Барселона» планирует потеснить «Реал» и «Ювентус» в борьбе за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает Don Balon.

Каталонский клуб рассматривает 22-летнего россиянина как одного из вероятных кандидатов на позицию в центре поля.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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