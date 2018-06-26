Переговоры ЦСКА и "Ювентуса" о трансфере Головина заморожены

По данным итальянского источника, переговоры по трансферу Александра Головина в "Ювентус" в настоящее время заморожены.Сегодня появилась информация, что стороны не могут договориться о сумме сделки, так как туринцы предлагают за игрока 19 миллионов евро плюс процент от перепродажи, а московский клуб настаивает на сумме, близкой к 30 миллионам.Туринцы хотели оформить сделку пораньше, чтобы обезопасить себя от конкуренции, однако успешное выступление россиян на чемпионате мира привлекло внимание к Головину других топ-клубов, включая "Челси" и "Арсенал", и привело к увеличению трансферной стоимости.