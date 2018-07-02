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Сергей Брызгалов покинул "Анжи"

"Анжи" объявил об уходе из команды Сергея Брызгалова. Об этом сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.

В "Анжи" воспитанник «Спартака» играл с 2017 года, куда перешел из "Терека" (ныне "Ахмат"). В зимней части сезона-2016/17 футболист принял участие в 7 матчах.

В сезоне-2017/18 защитник появился на поле 25 раз и забил 2 гола. Контракт футболиста истек и продлен не был.
Теги: Анжи Брызгалов
Сегодня, 12:51
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец! Давно пора


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Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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