Источник: "Локомотив" не стал выкупать Эдера - форвард вернулся в "Лилль"

Известный португальский агент Паулу Барбоза сообщил, что нападающий Эдер покинул "Локомотив"."Локомотив" не стал выкупать Эдера у "Лилля". Форвард вернулся в расположение французов", – сказал Барбоза.Эдер провел в составе "Локомотива" 28 матчей, забив 4 мяча. Последний из них, в ворота "Зенита", позволил команде досрочно выиграть чемпионат России.