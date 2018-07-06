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Источник: "Локомотив" не стал выкупать Эдера - форвард вернулся в "Лилль"

Известный португальский агент Паулу Барбоза сообщил, что нападающий Эдер покинул "Локомотив".

"Локомотив" не стал выкупать Эдера у "Лилля". Форвард вернулся в расположение французов", – сказал Барбоза.

Эдер провел в составе "Локомотива" 28 матчей, забив 4 мяча. Последний из них, в ворота "Зенита", позволил команде досрочно выиграть чемпионат России.

Спорт-Экспресс
Теги: Локомотив Эдер Лилль
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