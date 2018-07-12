Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 22:10
Аргентинский арбитр Нестор Питана назначен на финал ЧМ-2018 (2)
Аргентинский арбитр Нестор Питана назначен на финал ЧМ-2018 (2)
Вчера, 22:09
Юрий Лодыгин: очень нравится работать под руководством Семака (5)
Юрий Лодыгин: очень нравится работать под руководством Семака (5)
Вчера, 22:05
Давор Шукер: я вам скажу, что яйца Манджукича размером не меньше яиц быков с улиц Памплоны (11)
Давор Шукер: я вам скажу, что яйца Манджукича размером не меньше яиц быков с улиц Памплоны (11)
Вчера, 21:55
Иван Перишич может пропустить финал ЧМ-2018 из-за травмы (3)
Иван Перишич может пропустить финал ЧМ-2018 из-за травмы (3)
Вчера, 21:50
Сборную Польши возглавил Ежи Бженчек (1)
Сборную Польши возглавил Ежи Бженчек (1)
Вчера, 21:47
Ведран Чорлука – первый действующий игрок РФПЛ в финале ЧМ (6)
Ведран Чорлука – первый действующий игрок РФПЛ в финале ЧМ (6)
Вчера, 21:43
Бруну Алвеш продолжит карьеру в Италии
Бруну Алвеш продолжит карьеру в Италии
Вчера, 20:47
В ходе товарищеского матча "Ахмат" – "Бирмингем" произошел конфликт между болельщиками клубов (7)
В ходе товарищеского матча "Ахмат" – "Бирмингем" произошел конфликт между болельщиками клубов (7)
Вчера, 20:38
Клеман Лангле перешел в "Барселону"
Клеман Лангле перешел в "Барселону"
Вчера, 19:53
Сергей Кирьяков: Смолову нужно доказать, что случившееся на ЧМ-2018 было недоразумением (9)
Сергей Кирьяков: Смолову нужно доказать, что случившееся на ЧМ-2018 было недоразумением (9)
Вчера, 19:48
Максим Михайлов: народ смеется по поводу того, что у Шляпникова внешнее сходство с Черчесовым из-за усов
Максим Михайлов: народ смеется по поводу того, что у Шляпникова внешнее сходство с Черчесовым из-за усов
Вчера, 19:20
"Ливерпуль" представил третий комплект формы (фото) (1)
"Ливерпуль" представил третий комплект формы (фото) (1)
Вчера, 17:18
Алессандро Флоренци продлит контракт с "Ромой"
Алессандро Флоренци продлит контракт с "Ромой"
Вчера, 17:10
В Госдуме после извинений Виды пожелали хорватам победы на ЧМ (6)
В Госдуме после извинений Виды пожелали хорватам победы на ЧМ (6)
Вчера, 16:30
Ивица Олич: спасибо, Россия!
Ивица Олич: спасибо, Россия!
Вчера, 16:06
Марко ван Бастен: то, как сыграла сборная России на ЧМ-2018, хорошо для развития футбола в стране (1)
Марко ван Бастен: то, как сыграла сборная России на ЧМ-2018, хорошо для развития футбола в стране (1)
Вчера, 15:52
Хорватия – Англия: фотоотчет встречи (1)
Хорватия – Англия: фотоотчет встречи (1)
Вчера, 15:22
"Ливерпуль" предложил "Роме" 65 млн евро за Алиссона (2)
"Ливерпуль" предложил "Роме" 65 млн евро за Алиссона (2)
Вчера, 15:16
Ежи Бржечек возглавил сборную Польши (1)
Ежи Бржечек возглавил сборную Польши (1)
Вчера, 14:21
Кристиан Карамбе: Россия здорово смотрелась против хорватов, а в серии пенальти распоряжается бог (4)
Кристиан Карамбе: Россия здорово смотрелась против хорватов, а в серии пенальти распоряжается бог (4)
Вчера, 14:13
"Валенсия" отказалась от покупки Фернандеса, поскольку ищет защитника оборонительного плана (14)
"Валенсия" отказалась от покупки Фернандеса, поскольку ищет защитника оборонительного плана (14)
Вчера, 13:42
Люка Динь хочет покинуть "Барселону"
Люка Динь хочет покинуть "Барселону"
Вчера, 13:32
Лука Модрич: "Золотой мяч" меня сейчас не волнует (2)
Лука Модрич: "Золотой мяч" меня сейчас не волнует (2)
Вчера, 13:26
Станислав Черчесов о речи Дзюбы перед пенальти с Хорватией: когда футболисты между собой что-то обсуждают, тренер там лишний (5)
Станислав Черчесов о речи Дзюбы перед пенальти с Хорватией: когда футболисты между собой что-то обсуждают, тренер там лишний (5)
Вчера, 13:05
"Ювентус" готов расстаться с Игуаином за 60 млн евро
"Ювентус" готов расстаться с Игуаином за 60 млн евро
Вчера, 12:40
Сергей Прядкин: ясность с новым телевизионным контрактом РФПЛ наступит до конца недели (3)
Сергей Прядкин: ясность с новым телевизионным контрактом РФПЛ наступит до конца недели (3)
Вчера, 12:01
Британский болельщик пропал в России (10)
Британский болельщик пропал в России (10)
Вчера, 11:41
Деян Ловрен: признайте, что я один из лучших защитников в мире (8)
Деян Ловрен: признайте, что я один из лучших защитников в мире (8)
Вчера, 10:41
Ведран Чорлука: если надо будет в финале снова сыграть 120 минут, сделаем это без проблем (4)
Ведран Чорлука: если надо будет в финале снова сыграть 120 минут, сделаем это без проблем (4)
Вчера, 10:29
Модрич наиграл на «Золотой мяч». Но его опять отдадут Роналду? (29)
Модрич наиграл на «Золотой мяч». Но его опять отдадут Роналду? (29)
Вчера, 10:27
"Ювентус" продает в среднем по одной футболке Роналду в минуту (4)
"Ювентус" продает в среднем по одной футболке Роналду в минуту (4)
Вчера, 09:57
Кафельников: говорить что на месте Хорватии должна быть Россия, равносильно заявлению, что "Спартак" должен выиграть Лигу чемпионов (9)
Кафельников: говорить что на месте Хорватии должна быть Россия, равносильно заявлению, что "Спартак" должен выиграть Лигу чемпионов (9)
Вчера, 09:56
Сергей Прядкин: возможно, на месте хорватов должны были быть мы (3)
Сергей Прядкин: возможно, на месте хорватов должны были быть мы (3)
Юрий Лодыгин: очень нравится работать под руководством Семака
Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал, как проходит работа на текущих летних сборах под руководством нового главного тренера Сергея Семака.
"Под руководством Сергея Богданыча отлично работается. Выстраиваем новое мышление. Каждый тренер, который приходит в "Зенит", смотрит на игроков и понимает, какой футбол можно поставить команде. А затем, уже отталкиваясь от этого, выстраивает и тактику. В этом плане мне очень нравится, как все делает Сергей Богданович. Мы и раньше работали вместе. Человек он очень хороший, открытый. В общем, с ним комфортно", — цитирует Лодыгина официальный сайт "Зенита".
"Под руководством Сергея Богданыча отлично работается. Выстраиваем новое мышление. Каждый тренер, который приходит в "Зенит", смотрит на игроков и понимает, какой футбол можно поставить команде. А затем, уже отталкиваясь от этого, выстраивает и тактику. В этом плане мне очень нравится, как все делает Сергей Богданович. Мы и раньше работали вместе. Человек он очень хороший, открытый. В общем, с ним комфортно", — цитирует Лодыгина официальный сайт "Зенита".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.