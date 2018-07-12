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Юрий Лодыгин: очень нравится работать под руководством Семака

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал, как проходит работа на текущих летних сборах под руководством нового главного тренера Сергея Семака.

"Под руководством Сергея Богданыча отлично работается. Выстраиваем новое мышление. Каждый тренер, который приходит в "Зенит", смотрит на игроков и понимает, какой футбол можно поставить команде. А затем, уже отталкиваясь от этого, выстраивает и тактику. В этом плане мне очень нравится, как все делает Сергей Богданович. Мы и раньше работали вместе. Человек он очень хороший, открытый. В общем, с ним комфортно", — цитирует Лодыгина официальный сайт "Зенита".
Теги: Лодыгин Семак Зенит
Вчера, 22:09
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(1)
№5 Написал: sumzzz Калининград (Вчера, 23:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Удачи Сергею Богдановичу !!! Надеюсь, он добьется большего, чем двое его именитых предшественников.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: ld1964 (Вчера, 23:17) #
  • 0
  •  (0)

[quoteВыстраиваем новое мышление.][/quote]

Перестройкой попахивает blush
Регистрация: 16.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Вчера, 22:47) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: перс
Молодец ещё разок и ты в основе))

yum stuck_out_tongue stuck_out_tongue_closed_eyes линзул бомжара
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это мы слышали от всех бомжей и про Плаческу и про Плачини smirk smirk
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Вчера, 22:12) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Молодец ещё разок и ты в основе))
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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