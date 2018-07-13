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Агент: Фернандес покинет ЦСКА только ради клуба борющегося за победу в ЛЧ

Агент Хорхе Машадо, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, объяснил, почему 27-летний футболист не перейдет в "Валенсию", которая заинтересована в его услугах.

"ЦСКА хочет за Фернандеса 25 миллионов евро. За меньшую сумму клуб не расстанется с Марио. Кроме того, переход может состояться только в те команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и имеют шансы на титул. С этой точки зрения вариант с "Валенсией", которая первой проявила интерес, исключается», — сказал агент в интервью Zero Hora.
Теги: ЦСКА Валенсия Фернандес
Сегодня, 14:44
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№70 Написал: stainless (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
serega_user,
Во млядям свиноухим пердаки взорвало joy
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№69 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
stainless
Тогда ответь на вопросы детка:если от такой звездатый ,почему он до сих пор в конюшне?))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№68 Написал: tantara002 (Сегодня, 17:02) #
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online

Цитата: Frankenstein
легионеров в сборно

Помнишь как те же ишаки вой подняли, когда речь шла о том, что бы наш Велли взял гражданство? Двуличные шалавы.

До сих обида в душе на Велли, почему он еще и не наступил на петуха после столкновения. Он на тот момент был карающим мечом правосудия российского футбола


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№67 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
serega_user
Причем тут Смольниковы и Комбаровы?когда вопрос стоял о качестве легионеров в сборной,легионер должен на голову сильнее быть,ты же закончил разговор или тут уже удобно про Фернандеса говорить?смешной ты.Ксатати раз ты упомянул усатого,сравни его достижения со Слуцким и сделай себя потише))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№66 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:58) #
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online

Цитата: stainless
Frankenstein,
Это не бред, детка. Это мнения игроков, которым ты в подмётки не годишься

Чабаркульский петух ты , одним словом!


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№65 Написал: stainless (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Это не бред, детка. Это мнения игроков, которым ты в подмётки не годишься
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№64 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:56) #
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online

Цитата: Frankenstein
что ему российский паспорт выдали

Так он еще до сих пор язык не выучил.


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№63 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
а он несчастный пенальти забить не может,нужны вот такие легионеры?

Да дейсвтительно, зачем? Лучше Смольников да Комбар пусть играют. Чтоб на групповом этапе остановиться smile Глядишь и усатому нечем было бы сраку прикрыть)


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Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№62 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:55) #
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Цитата: stainless
почему великого Глушака не взяли на ЧМ-2018?

Не заслужил, по этому и не взяли.
Но вот какого хyя того же Головкина взяли на ЧЕ? За какие заслуги? Гинер пончика попросил, чебаркульский петух?

Цитата: serega_user
Со следующего турнира играет Смольников.

Стас, ты что ли, епать твой лысый череп! joy


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№61 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
stainless
Ок ослик,ответ принят,тогда зачем этот бред постишь о Головине,если хочешь чтобы он остался?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№60 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:52) #
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online

Цитата: serega_user
Просто лично мне неизвестно, как Фернандес в пенальтисты попа

Если все там так не понятно, то зачем писать это?

Цитата: serega_user
Что ж ваш "золотой" Зобнин не вызвался бить? Очко зажало?


Или ради ляпнуть?


Речь идет конкретно о том, что при всем уважении к бразилу, именно его косяки похоронили все надежды. ОДин решающий косяк-это не забитый пенальти.


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Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№59 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
tantara002
А им ничего не остаётся как сливаться,у них одна притча,не знаем мол как он оказался в пенальтистах))А как в сборной он оказался они интересно помнят, что ему российский паспорт выдали,оказали огромную часть и доверие,чтобы он помог сборной,а он несчастный пенальти забить не может,нужны вот такие легионеры?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№58 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara002
Ишаки все сливаются моментом , когда тема касается пенальти бразила.

Со следующего турнира играет Смольников. Точка! И только хоть один хрюк услышу, чтоб вернули Фернандеса!!!


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Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№57 Написал: stainless (Сегодня, 16:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Свиноухие, я лично против его продажи. Пусть до конца контракта отыграет в ЦСКА

tantara002,
Да знаем мы, что ты петух, можешь не кукарекать

Цитата: tantara002
Сравнил

А почему великого Глушака не взяли на ЧМ-2018? blush
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№56 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:49) #
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online

Цитата: stainless
tantara002,
Расскажи нам про пенальти Глушакова, спец отдырявленый laughing

Сравнил ты тоже турниры, дурилка тупая. Одним словом-Чебаркульский петух. Красно-синий петух.


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№55 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Вопрос осликам:Если все такие авторитетные и сватают его в Реалы и Ювентусы и уже объявляли о переходах и писали про 48 часов осталось до подписания,то почему он до сих пор ещё в конюшне?почему никто неспешит покупать этот самородок?

"Ювентус" готов рассмотреть предложения по Марко Пьяце от 25 млн евро

Цитата: Frankenstein
Да не стоит он и половины

Это неважно! Если б он был не нужен команде - давно бы продали. А здесь он ключевой игрок. От этого и накручивается стоимость. У нас нет аналога Головина в запасе. Да и сейчас давно не обращают внимание на ценники маркета.


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Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№54 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вопрос осликам:Если все такие авторитетные и сватают его в Реалы и Ювентусы и уже объявляли о переходах и писали про 48 часов осталось до подписания,то почему он до сих пор ещё в конюшне?почему никто неспешит покупать этот самородок?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№53 Написал: stainless (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
tantara002,
Расскажи нам про пенальти Глушакова, спец отдырявленый laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№52 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:45) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara002
Но если подошел к точке, нужно забивать. Бить в створ. А не по крысам .

Нужно, кто ж спорит! И никто не переобувается. Просто лично мне неизвестно, как Фернандес в пенальтисты попал.


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Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№51 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:44) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Frankenstein
Понятное дело что тебе только остаётся закончить разговор,это проще чем отвечать на неудобные вопросы,ок закончили.

Ишаки все сливаются моментом , когда тема касается пенальти бразила.


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№50 Написал: stainless (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
serega_user,
Мнение известных футболистов авторитетней, чем высеры двух убогих свиней laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№49 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
serega_user
Понятное дело что тебе только остаётся закончить разговор,это проще чем отвечать на неудобные вопросы,на которые ты кстати не ответил,ок закончили.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№48 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
stainless,
забей им чё то доказывать! пусть похрюкают, да перестанут. бесполезно, же, ну!?


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Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№47 Написал: stainless (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Робер Пирес, Чемпион мира 1998 года, знаменитый в прошлом полузащитник «Арсенала» и сборной Франции, поделился своим мнением об армейце Александре Головине.

– Кто в сборной России вам понравился больше всех?

– Для меня Головин – номер один. Он заметно сильнее всех футболистов сборной России, абсолютно лучший игрок. По-моему, он может сделать все – у него хороший дриблинг, он прекрасный ассистент, может забивать голы. Головин – это совершенный игрок, русский Модрич. Ему ведь всего 22, так что будущее отличное.

– Знали о нем до турнира?

– Что-то слышал. Он вроде бы играл с «Арсеналом» недавно.

– Ага. И даже забил. Может, ему стоит уехать в Европу?

– Конечно! Я уверен, что такой качественный футболист усилит любую команду. Это готовый футболист для топ-клуба английской премьер-лиги.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№46 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:40) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: serega_user
Что ж ваш "золотой" Зобнин не вызвался бить? Очко зажало?


Цитата: serega_user
Он в ЦСКА то никогда не бил, а здесь...сам не понял, что там Черчесов намудил.


Как ты быстро переобуваешься..Тьфу на тебя



Но если подошел к точке, нужно забивать. Бить в створ. А не по крысам .


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№45 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
а вот Головин чисто дутый пиар агентов и СМИ

Считай как хочешь, мне всегда побоку на мнение свиней)) Оно априори всегда выглядит сомнительным и никакого доверия не имеет. Тем более мнение от человека с дивана. Как считаешь, так и считай. Твое мнение в праве существовать. На сим закончим бесполезный разговор. Все равно никто и никому и ничего не докажет.


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Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№44 Написал: stainless (Сегодня, 16:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда отметил, что полузащитник сборной России Александр Головин — техничный и разносторонний игрок.

— Многие эксперты считают, что полузащитник сборной России Александр Головин по окончании ЧМ-2018 может уехать в один из топ-клубов. Что вы думаете о его игре?

— Головин — очень техничный и разносторонний игрок. Он универсал, способен сыграть на нескольких позициях. Еще очень важный момент — стабильность, которую Александр демонстрирует от матча к матчу. Думаю, у него большое будущее.

— Фаворитом в борьбе за 22-летнего полузащитника называется «Челси», в котором вы отыграли шесть лет. На ваш взгляд, Александр Головин нужен лондонскому клубу?

— Конечно, у «Челси» богатый выбор полузащитников и все зависит от позиции главного тренера клуба. Но мне кажется, Головин мог бы усилить «Челси». Ему по силам пробиться в состав синих и стать важным игроком клуба на долгие годы. Хотя, как я понимаю, конкуренция за этого игрока будет очень серьезной и выиграет ли ее английский клуб — это еще вопрос.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№43 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:37) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
tantara002
О том и речь что все через блат,как и сам Слуцбургер попал в Англию по связям Абрама,а теперь когда и там обосрался перешёл в голландский фарм клуб Челси и пустышке Головину только через Абрама уготованна такая дорожка,никаким Ювентусам такие дутые игроки не нужны.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№42 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:35) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara002

online


Ишакам нужно честно признаться и принять, что именно бразил был тем, кто похоронил надежды на 1/2.

При этом вывел сборную на эту серию пенальти. Что ж ваш "золотой" Зобнин не вызвался бить? Очко зажало?


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Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№41 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:33) #
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  •  (4)
online

Цитата: Frankenstein
а в сборную как он попал не припомнишь?

По приглашению недотренера, который сказал, что Россия не футбольная страна, и что сборная обосралась на ЧЕ.

Цитата: stainless
Бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо заявил, что полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин легко бы вписался в игровую модель Королевского клуба.

Это он в вечерней компании после 6 стаканов? stuck_out_tongue_closed_eyes


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Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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