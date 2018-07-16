Агент: "Локомотив" - один из вариантов для Кинтеро

Норман Капуоццо, агент полузащитника "Порту" и сборной Колумбии Хуана Кинтеро, рассказал о будущем своего клиента.- "Краснодар" только подписал игрока в полузащиту - Кристиана Куэву. По поводу "Локо" - это один из вариантов для Хуана.