Агент: "Локомотив" - один из вариантов для Кинтеро

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"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив
Сегодня, 19:16
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№2 Написал: Fint Москва (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: styh
Хорошо бы его подписать.

В тройке самых эффективных полузащитников у меня он. Не знаю как другим, но мне очень понравился он.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошо бы его подписать.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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