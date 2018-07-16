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Виктор Гончаренко: считаю, качественно подготовились к началу чемпионата
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к новому сезона.
"На первых двух сборах было важно организовать команду. У нас практически новая команда. Ушли много ветеранов, некоторые еще не вернулись с чемпионата мира. Наша молодежь качественно поработала на сборах. Нам нужно было определиться, каким образом мы атакуем, каким образом обороняемся и в целом располагаемся на поле. Многие вещи очень хорошо схватили. Что касается качества игры с "Бешикташем", оно было где-то лучше, где-то хуже. Не нужно обольщаться счетом, который был. Наверно с нашей стороны более качественная игра была против "Гамбург". Так получилось, что "Бешикташ" и сам играл и нам давал. В целом проделали очень хороший объем работы, в хороших условиях. Считаю, качественно подготовились к началу чемпионата", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
"На первых двух сборах было важно организовать команду. У нас практически новая команда. Ушли много ветеранов, некоторые еще не вернулись с чемпионата мира. Наша молодежь качественно поработала на сборах. Нам нужно было определиться, каким образом мы атакуем, каким образом обороняемся и в целом располагаемся на поле. Многие вещи очень хорошо схватили. Что касается качества игры с "Бешикташем", оно было где-то лучше, где-то хуже. Не нужно обольщаться счетом, который был. Наверно с нашей стороны более качественная игра была против "Гамбург". Так получилось, что "Бешикташ" и сам играл и нам давал. В целом проделали очень хороший объем работы, в хороших условиях. Считаю, качественно подготовились к началу чемпионата", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
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