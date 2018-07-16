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Виктор Гончаренко: считаю, качественно подготовились к началу чемпионата

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к новому сезона.

"На первых двух сборах было важно организовать команду. У нас практически новая команда. Ушли много ветеранов, некоторые еще не вернулись с чемпионата мира. Наша молодежь качественно поработала на сборах. Нам нужно было определиться, каким образом мы атакуем, каким образом обороняемся и в целом располагаемся на поле. Многие вещи очень хорошо схватили. Что касается качества игры с "Бешикташем", оно было где-то лучше, где-то хуже. Не нужно обольщаться счетом, который был. Наверно с нашей стороны более качественная игра была против "Гамбург". Так получилось, что "Бешикташ" и сам играл и нам давал. В целом проделали очень хороший объем работы, в хороших условиях. Считаю, качественно подготовились к началу чемпионата", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 21:42
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№2 Написал: лад USSR (Сегодня, 21:54) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Если молодежь ЦСКА выстрелит в новом сезоне и команда попадет в тройку, огромная уважуха будет Гончаренко. Это будет тренерский сезон.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Время покажет , главное есть надежда !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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