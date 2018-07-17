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Дмитрий Полоз прибыл в "Рубин" и провел первую тренировку

Нападающий Дмитрий Полоз продолжит карьеру в "Рубине".

Игрок получил разрешение от "Зенита" тренироваться с командой Курбана Бердыева, которая готовится к сезону в Австрии.

Теги: Полоз Рубин
Сегодня, 16:51
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№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:53) #
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online

Скоро половина Зенита переходит в Рубин и Ростов
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль, но успехов!
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
Еще Нобоа и Ерохина заверните,можно и Дриусси-и он станет много забивать!

так покупайте, что мешает?


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 16:56) #
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  •  (2)

Еще Нобоа и Ерохина заверните,можно и Дриусси-и он станет много забивать!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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