Дмитрий Полоз прибыл в "Рубин" и провел первую тренировку

В расположение «Рубина» в Австрии прибыл нападающий Дмитрий Полоз?



Игрок получил разрешение тренироваться с нашим клубом после достижения договорённости c «Зенитом»?



В сюжете Rubin TV - первая тренировка Дмитрия в Бад-Радкерсбурге??https://t.co/bAfLER2KKK — «Рубин» Казань (@fcrk) July 17, 2018

Нападающий Дмитрий Полоз продолжит карьеру в "Рубине".Игрок получил разрешение от "Зенита" тренироваться с командой Курбана Бердыева, которая готовится к сезону в Австрии.