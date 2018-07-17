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Сергей Кирьяков напал на журналиста Игоря Рабинера возле студии "Матч ТВ"
Бывший нападающий сборной России и экс-тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков напал на обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера. Конфликт произошел возле студии "Матч ТВ", куда и Рабинер и Кирьяков были приглашены в качестве гостей. Бывший форвард должен был сменить журналиста в эфире.
"Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала.
Редакция "СЭ" считает поведение Кирьякова недопустимым. Мы готовы к любой цивилизованной дискуссии по поводу материалов, опубликованных в нашем издании, предоставляем трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.
Но после нападения на нашего журналиста этот человек для "СЭ" – персона нон-грата. Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю.
Если Игорь Рабинер решит обратиться в правоохранительные и судебные органы, "СЭ" окажет своему сотруднику всяческую поддержку", - говорится в сообщении издания.
"Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала.
Редакция "СЭ" считает поведение Кирьякова недопустимым. Мы готовы к любой цивилизованной дискуссии по поводу материалов, опубликованных в нашем издании, предоставляем трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.
Но после нападения на нашего журналиста этот человек для "СЭ" – персона нон-грата. Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю.
Если Игорь Рабинер решит обратиться в правоохранительные и судебные органы, "СЭ" окажет своему сотруднику всяческую поддержку", - говорится в сообщении издания.
Офигеть!— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) July 17, 2018
Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала. pic.twitter.com/MvGklvKWKL
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