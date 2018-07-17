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Сергей Кирьяков напал на журналиста Игоря Рабинера возле студии "Матч ТВ"

Бывший нападающий сборной России и экс-тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков напал на обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера. Конфликт произошел возле студии "Матч ТВ", куда и Рабинер и Кирьяков были приглашены в качестве гостей. Бывший форвард должен был сменить журналиста в эфире.

"Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала.

Редакция "СЭ" считает поведение Кирьякова недопустимым. Мы готовы к любой цивилизованной дискуссии по поводу материалов, опубликованных в нашем издании, предоставляем трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.

Но после нападения на нашего журналиста этот человек для "СЭ" – персона нон-грата. Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю.

Если Игорь Рабинер решит обратиться в правоохранительные и судебные органы, "СЭ" окажет своему сотруднику всяческую поддержку", - говорится в сообщении издания.

Теги: Кирьяков
Сегодня, 21:47
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№30 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Agasphere
мундиале

чёт я подумал...а не лучше ли по мандиалям пройтись, чем тут друг на друга зуб точить...

Цитата: utekay
человек соберётся съездить в Кисловодск

+++порадовало :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№29 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Ну наконец-то хорошие новости)))

laughing laughing laughing laughing laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№28 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Ну наконец-то хорошие новости)))
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№27 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Эка невидаль, свинью отписдили.
пустяк, казалось бы...только человек соберётся съездить в Кисловодск, а тут - бах...и отписдили


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№26 Написал: Placebo (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ВИКНИКСОР,
Ну это не интервью, а материал... журналистский. Критика, так сказать. И чё он год-то ждал?
Регистрация: 10.06.2010 [жалоба]
№25 Написал: zozsarogov (Сегодня, 22:36) #
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online

нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 17.07.2018 [жалоба]
№24 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу
вы хотели что-то сказат,сэр? нет?
настоящему мужчине всегда есть что сказать!(с) smile
а уж с такой фамилиёй грех не огрести по иплу...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№23 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 22:33) #
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online

В Ленинграде-городе
У Пяти углов
Получил по морде
Саня Соколов...
===
Меняются города, исполнители, а суть остается: лето, духота, быдлотёрки... Аривидерчи, мундиале! cold_sweat
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№22 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:29) #
  • -1
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online

Картавый дал год назад интервью СЭ и брякнул, что Кирьяков сошел с ума,всех обосрал своими словами( приведено дословно) в первую очередь болельщиков тульского Арсенала, возомнил себя тренером лондонского, но больше тренером клуба РФПЛ, даже ФНЛ, ему не быть. Рыжий год ждал этой встречи и нанес удар с 11-метровой отметки. Так счет стал 1-0.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№21 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:29) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: сеноповал
Как Кирьяков и ещё тринадцать подонков писали письмо четырнадцати подноков

ты то чем лучше, гондон?


Он так-то укротроль очередной. Он даже не хуже, оно - никто.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№20 Написал: GPS (Сегодня, 22:28) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Черный Лис
ты то чем лучше, гондон?


А он безграмотен. Писать не умеет. Клацать может. Живет на пособие.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№19 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:23) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сеноповал
Как Кирьяков и ещё тринадцать подонков писали письмо четырнадцати подноков

ты то чем лучше, гондон?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: MIG Piter (Сегодня, 22:18) #
  • +6
  •  (8)

Кирьяков буйный, конечно ))
И, наверное, неправильно в цивилизованном обществе так поступать
Но почему то, уверен, что было за что..


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№17 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:16) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
"Как Кирьяков увивал Рабинера"

Как Кирьяков и ещё тринадцать подонков писали письмо четырнадцати подноков
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№16 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
,
Цитата: GPS
Как Кирьяков увивал Рабинера". Читайте очередной высер в четырех томах.)))

это да...все лето на первых страницах smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
жаль вмешались.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№14 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Нападающий напал!Нормальный он ему синяк забил!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: GPS (Сегодня, 22:07) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: сеноповал
большой специалист выпросить кружку пива

Чтобы тебе за шиворот вылить?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№12 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:03) #
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
Я, конечно, не знаком с Кирьяковым.

А я его каждый день вижу у пивного ларька - большой специалист выпросить кружку пива
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: GPS (Сегодня, 22:02) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Gnome
вот с кем Канчельскис бухает.

Все по делу. С Мостовым. На троих)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№10 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:01) #
  • +12
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я, конечно, не знаком с Кирьяковым....Но....уeбал видимо было за что....Этому eблaну "обозревателю" маловато будет... Я бы ему сам втащил, будь у меня возможность....Хотя...это дерьмо всё равно не поймёт...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: GPS (Сегодня, 22:00) #
  • +2
  •  (4)

"Как Кирьяков увивал Рабинера". Читайте очередной высер в четырех томах.)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эка невидаль, свинью отписдили.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 21:53) #
  • +8
  •  (14)
online

спасибо Сергею Кирьякову.Рабинер совсем потерял берега.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:53) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Стандартный вопрос перед раздачей пиздюлей пиздаболу. А слова рабинера перед вопросом почему не привели в новость?


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:52) #
  • -3
  •  (9)

вот с кем Канчельскис бухает.


--------------------
Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:50) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
"Как убивали Рабинера"?


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: coban сегодня (Сегодня, 21:50) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Давно пора было..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: скальп (Сегодня, 21:49) #
  • -6
  •  (10)
online

На нары ржваю балерину
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Белый Лис (Сегодня, 21:49) #
  • +2
  •  (12)

Рабе наверное по своей привычке в словах не стеснялся. Вот и огреб по пейсам. И побежал жаловаться в ментуру. Не мужик
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
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