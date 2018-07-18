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Анатолий Мещеряков: за селекцию в "Локомотиве" отвечает совет директоров

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что за селекцию в клубе отвечает не только главный тренер.

"За селекцию в клубе отвечает совет директоров, конечно. Нельзя одного человека поставить ответственным за какой-то этап. В клубе разработана четкая система принятия решений в области селекции, в которой, конечно же, учитывается и мнение главного тренера, задействован и президент, участвуют и члены совета директоров", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
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