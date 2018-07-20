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Президент "Анжи": с финансами очень тяжело - будет играть молодняк
Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что махачкалинский клуб из-за проблем с финансами близок к очень плохому старту сезона.
"Я могу сразу сказать: с финансами дела в клубе очень плохи. Это все знают — и игроки, и тренерский штаб. В этом секрета нет. Есть ли вероятность того, что команда не доиграет сезон? Не доиграть сезон может любая команда. Я вам говорю о том, что есть. А вы можете делать свои умозаключения.
Мы очень близки к очень плохому старту сезона. Об этом надо открыто говорить. Мы же не прячем эту ситуацию. Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны. Когда какие-то игроки у нас уходят, это вполне закономерно, я не могу их удерживать, не могу врать. Мы постараемся все исправить, но сегодня готового рецепта нет.
У нас три дня назад состоялся разговор с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым. Вроде бы разговор неплохой. Но дальше разговора дело пока не идет. Поживем — увидим", - сказал Кадиев.
"Молодежь Дагестана"
"Я могу сразу сказать: с финансами дела в клубе очень плохи. Это все знают — и игроки, и тренерский штаб. В этом секрета нет. Есть ли вероятность того, что команда не доиграет сезон? Не доиграть сезон может любая команда. Я вам говорю о том, что есть. А вы можете делать свои умозаключения.
Мы очень близки к очень плохому старту сезона. Об этом надо открыто говорить. Мы же не прячем эту ситуацию. Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны. Когда какие-то игроки у нас уходят, это вполне закономерно, я не могу их удерживать, не могу врать. Мы постараемся все исправить, но сегодня готового рецепта нет.
У нас три дня назад состоялся разговор с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым. Вроде бы разговор неплохой. Но дальше разговора дело пока не идет. Поживем — увидим", - сказал Кадиев.
"Молодежь Дагестана"
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