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Президент "Анжи": с финансами очень тяжело - будет играть молодняк

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что махачкалинский клуб из-за проблем с финансами близок к очень плохому старту сезона.

"Я могу сразу сказать: с финансами дела в клубе очень плохи. Это все знают — и игроки, и тренерский штаб. В этом секрета нет. Есть ли вероятность того, что команда не доиграет сезон? Не доиграть сезон может любая команда. Я вам говорю о том, что есть. А вы можете делать свои умозаключения.

Мы очень близки к очень плохому старту сезона. Об этом надо открыто говорить. Мы же не прячем эту ситуацию. Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны. Когда какие-то игроки у нас уходят, это вполне закономерно, я не могу их удерживать, не могу врать. Мы постараемся все исправить, но сегодня готового рецепта нет.

У нас три дня назад состоялся разговор с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым. Вроде бы разговор неплохой. Но дальше разговора дело пока не идет. Поживем — увидим", - сказал Кадиев.

"Молодежь Дагестана"
Теги: Анжи
Сегодня, 16:22
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№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:22) #
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online

Хоббит,
Ну в 3 туре с нами играет и что?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
В общем, минус 5-й клуб (Тосно, Факел, Волгарь, Амкар) в год футбола joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: специалист дагестан (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Анжи»
опять лифт, зачем в таком случае нужно было держатся за премьер лигу, спок болтались бы в середине ФНЛ, да и состав там на этом уровне
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
В ФНЛ у Факела подобные проблемы, в премьере у Анжи
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: Хоббит (Сегодня, 16:29) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Понятно, товарняки будет катать. Я даже знаю с кем stuck_out_tongue_winking_eye 12 очков уже до старта у рукопожатых есть - оренбург - 2 матча, хАнжи - 2 матча. А по итогу снова будет 5-е место stuck_out_tongue_closed_eyes


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А кто заслужил повышения из ФНЛ - тот по-прежнему в ФНЛ.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
А вот покуй на ваши проблемы!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так не занимали бы чужое место,сказали бы что не тянете,но так вы же на дурика решили проскочить, может оно и к лучшему,быстрее развязка наступит
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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