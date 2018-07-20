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У «Анжи» снова всё плохо. Команда может не доиграть сезон в премьер-лиге, из которой вылетела
В своё время именно «Анжи» популяризовал в нашем футболе понятия «смена вектора развития», но в этом году клубы ничего не меняют – они просто умирают. Благодаря смерти «Амкара» и «Тосно» вылетевший из премьер-лиги «Анжи» моментально в неё вернулся, но непонятно зачем. Кажется, пора бежать в контору и против кого-то ставить.
Нехватка финансирования и слова про то, что команда может не доиграть сезон, для российского футбола обыденность. Но проявляется она всё-таки ближе к зиме, когда формируется региональный бюджет на следующий год, а для футбольного клуба, у которого уже полно долгов, в нём места не находится. Перед собравшимся на вторую часть сезона молодняком не стоит никаких задач, и условная «Томь» потихоньку спускается в ФНЛ.
Но «Анжи» снова ввёл ноу-хау: теперь подобные речи слышны ещё до начала чемпионата, в котором клуб вообще не должен был участвовать. Никто не заставлял руководство махачкалинцев самоотверженно заменять собой скончавшихся победителей кубка России и пермяков. Отмолчись «Анжи», такое предложение могло поступить «Тамбову» или той же «Балтике» с новым стадионом, Аланом Касаевым и Валерием Непомнящим.
Однако руководство клуба рискнуло, что привело к сегодняшним заявлениям. Не говоря о формировании команды стоит отметить, что клуб сократил штат (я уже заметил это при подготовке статьи про абонементы) и переехал в более дешёвый офис на «Анжи Арене», хотя по сравнению с зарплатами футболистов премьер-лиги эти расходы смешны.
«У нас серьезная ситуация, но мы попытаемся довести команду до конца чемпионата. Те, на кого мы рассчитывали, сегодня не могут финансировать клуб. Я не могу раскрывать всех секретов, но мы будем искать финансирование, чтобы остаться в лиге», – заявил президент клуба Осман Кадиев.
По его словам, за команду будет играть молодняк. Такое уже бывало. И было даже весело, но тогда «Томь» всё-таки доигрывала молодняком 11 весенних матчей, а не весь чемпионат.
От прошлогоднего состава команды что-то ещё осталось, но после таких заявлений президента отток игроков из команды наверняка усилится. Состав махачкалинцев пополнили Владислав Кулик со скамейки «Крыльев», вратарь расформированной «Кубани» Юрий Дюпин и бывший хабаровчанин, воспитанный «Спартаком», Савичев. Также в «Анжи» на постоянной основе перешёл Адлан Кацаев после аренды. Но приобретений сильнее этих, да и вообще каких-либо приобретений, ждать вряд ли стоит, а вот уходы возможны.
Идём прямо по количеству сыгранных минут в прошлом сезоне. Лидер по этому показателю Полуяхтов уже в «Крыльях». Второй – Данченко – отправился обратно в «Шахтёр» после аренды. Брызгалов в «Урале». Да, Тетрашвили, Маркелов и Самарджич вроде бы пока в команде, но Яковлев уже на просмотре в «Крыльях», Хубулов отправился в Турцию (кстати, недогляд других российских команд), а Бакаев перешёл в «Оренбург», Афонин вернулся туда ещё зимой.
Ситуация, скорее всего, только ухудшится, поэтому за «Анжи» действительно будет играть молодняк и Кацаев с Куликом.
«Сегодня мы видим, как имидж России, который не удавалось изменить в лучшую сторону 25 лет, изменился за 20 дней чемпионата мира по футболу. За что отдельное спасибо нашему президенту и господину Мутко даже. Вы об этом должны писать, говорить, ребята. А не сухие факты перечислять – что из «Анжи» убежал или ушел игрок, ой, как плохи дела у клуба, мы опять в ПФЛ, в ФНЛ, куда-то вылетим», - говорит Осман Кадиев.
Имидж России и футбола в России действительно улучшился, но нам, футбольным людям, хотелось бы не только насладиться сказкой длиною в месяц, но и увидеть какие-то приятные последствия в виде развития футбола. Такого толчка к нему не было и больше не будет.
Но вместо этого наш футбол бьёт все рекорды по смертям клубов, уже на старте чемпионата мы имеем неготовую к нему команду, которая заявилась в него только из-за расформирования двух других клубов. Там, где не построены новые стадионы к чемпионату мира, футбол выглядит обречённым и ненужным как никогда. Когда какой-то из клубов не потянет аренду нового стадиона и будет играть на старом, такое ощущение станет всеобъемлющим.
С другой стороны, чего-то подобного мы должны и были ожидать. Многие как раз хотели, чтобы после ЧМ-2018 государственное финансирование футбола наконец прекратилось. Посмотрим, на какое время его сохранят стадионы, прежде чем придут в запустение или уплывут вниз по Волге.
Сегодня также пришли новости из лучшей лиги мира, из которой никто не вылетает: якобы, денег нет у «Факела». Информацию опровергли, но надолго ли? После лучшего месяца в истории российского футбола ему предстоит попробовать пережить тяжелейший сезон. Доживёт ли до его конца «Анжи»? Пока трудно говорить, зато поставить на «Урал» и «Уфу» в ближайших домашних матчах за сносные 1.8 легко. В пока единственном спарринге 4 дня назад «Анжи» проиграл «Енисею» 0:4 (помним стыковые матчи). До начала чемпионата тренерский штаб Магомеда Адиева и Вадима Евсеева (зачем он туда пошёл?) вряд ли сделает команду намного сильнее.
Перефразируя классика: «Анжи» вылетит наверна да». Впрочем, в современных реалиях нашего футбола вылететь – не значит покинуть премьер-лигу. Перефразируя классика: «Анжи» вылетит наверна да». Впрочем, в современных реалиях нашего футбола вылететь – не значит покинуть премьер-лигу. Всё как в американских лигах: играют те, кто может себе это позволить, а не те, кто заслужил спортивными результатами. Из ФНЛ вот уже никто не вылетает.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Анжи"
Нехватка финансирования и слова про то, что команда может не доиграть сезон, для российского футбола обыденность. Но проявляется она всё-таки ближе к зиме, когда формируется региональный бюджет на следующий год, а для футбольного клуба, у которого уже полно долгов, в нём места не находится. Перед собравшимся на вторую часть сезона молодняком не стоит никаких задач, и условная «Томь» потихоньку спускается в ФНЛ.
Но «Анжи» снова ввёл ноу-хау: теперь подобные речи слышны ещё до начала чемпионата, в котором клуб вообще не должен был участвовать. Никто не заставлял руководство махачкалинцев самоотверженно заменять собой скончавшихся победителей кубка России и пермяков. Отмолчись «Анжи», такое предложение могло поступить «Тамбову» или той же «Балтике» с новым стадионом, Аланом Касаевым и Валерием Непомнящим.
Однако руководство клуба рискнуло, что привело к сегодняшним заявлениям. Не говоря о формировании команды стоит отметить, что клуб сократил штат (я уже заметил это при подготовке статьи про абонементы) и переехал в более дешёвый офис на «Анжи Арене», хотя по сравнению с зарплатами футболистов премьер-лиги эти расходы смешны.
«У нас серьезная ситуация, но мы попытаемся довести команду до конца чемпионата. Те, на кого мы рассчитывали, сегодня не могут финансировать клуб. Я не могу раскрывать всех секретов, но мы будем искать финансирование, чтобы остаться в лиге», – заявил президент клуба Осман Кадиев.
По его словам, за команду будет играть молодняк. Такое уже бывало. И было даже весело, но тогда «Томь» всё-таки доигрывала молодняком 11 весенних матчей, а не весь чемпионат.
От прошлогоднего состава команды что-то ещё осталось, но после таких заявлений президента отток игроков из команды наверняка усилится. Состав махачкалинцев пополнили Владислав Кулик со скамейки «Крыльев», вратарь расформированной «Кубани» Юрий Дюпин и бывший хабаровчанин, воспитанный «Спартаком», Савичев. Также в «Анжи» на постоянной основе перешёл Адлан Кацаев после аренды. Но приобретений сильнее этих, да и вообще каких-либо приобретений, ждать вряд ли стоит, а вот уходы возможны.
Идём прямо по количеству сыгранных минут в прошлом сезоне. Лидер по этому показателю Полуяхтов уже в «Крыльях». Второй – Данченко – отправился обратно в «Шахтёр» после аренды. Брызгалов в «Урале». Да, Тетрашвили, Маркелов и Самарджич вроде бы пока в команде, но Яковлев уже на просмотре в «Крыльях», Хубулов отправился в Турцию (кстати, недогляд других российских команд), а Бакаев перешёл в «Оренбург», Афонин вернулся туда ещё зимой.
Ситуация, скорее всего, только ухудшится, поэтому за «Анжи» действительно будет играть молодняк и Кацаев с Куликом.
«Сегодня мы видим, как имидж России, который не удавалось изменить в лучшую сторону 25 лет, изменился за 20 дней чемпионата мира по футболу. За что отдельное спасибо нашему президенту и господину Мутко даже. Вы об этом должны писать, говорить, ребята. А не сухие факты перечислять – что из «Анжи» убежал или ушел игрок, ой, как плохи дела у клуба, мы опять в ПФЛ, в ФНЛ, куда-то вылетим», - говорит Осман Кадиев.
Имидж России и футбола в России действительно улучшился, но нам, футбольным людям, хотелось бы не только насладиться сказкой длиною в месяц, но и увидеть какие-то приятные последствия в виде развития футбола. Такого толчка к нему не было и больше не будет.
Но вместо этого наш футбол бьёт все рекорды по смертям клубов, уже на старте чемпионата мы имеем неготовую к нему команду, которая заявилась в него только из-за расформирования двух других клубов. Там, где не построены новые стадионы к чемпионату мира, футбол выглядит обречённым и ненужным как никогда. Когда какой-то из клубов не потянет аренду нового стадиона и будет играть на старом, такое ощущение станет всеобъемлющим.
С другой стороны, чего-то подобного мы должны и были ожидать. Многие как раз хотели, чтобы после ЧМ-2018 государственное финансирование футбола наконец прекратилось. Посмотрим, на какое время его сохранят стадионы, прежде чем придут в запустение или уплывут вниз по Волге.
Сегодня также пришли новости из лучшей лиги мира, из которой никто не вылетает: якобы, денег нет у «Факела». Информацию опровергли, но надолго ли? После лучшего месяца в истории российского футбола ему предстоит попробовать пережить тяжелейший сезон. Доживёт ли до его конца «Анжи»? Пока трудно говорить, зато поставить на «Урал» и «Уфу» в ближайших домашних матчах за сносные 1.8 легко. В пока единственном спарринге 4 дня назад «Анжи» проиграл «Енисею» 0:4 (помним стыковые матчи). До начала чемпионата тренерский штаб Магомеда Адиева и Вадима Евсеева (зачем он туда пошёл?) вряд ли сделает команду намного сильнее.
Перефразируя классика: «Анжи» вылетит наверна да». Впрочем, в современных реалиях нашего футбола вылететь – не значит покинуть премьер-лигу. Перефразируя классика: «Анжи» вылетит наверна да». Впрочем, в современных реалиях нашего футбола вылететь – не значит покинуть премьер-лигу. Всё как в американских лигах: играют те, кто может себе это позволить, а не те, кто заслужил спортивными результатами. Из ФНЛ вот уже никто не вылетает.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Анжи"
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