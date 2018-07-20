A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Леонид Федун: наша задача - вернуть чемпионский кубок

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун рассказал о целях команды над предстоящий сезон.

"Я жду от нового сезона праздника. Не такого крутого, как был чемпионат мира, но должен быть праздник.

Задача на сезон? Вернуть чемпионский кубок", – сказал Федун.

Чемпионат
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 20:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
23
(6)
№23 Написал: makcnmka (Сегодня, 22:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Крайков бы прикупить и опорника одного. Ну и не просрать на флажке Промеса. Тогда очень реальнр будет
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№22 Написал: AlecseiSoc Сочи (Сегодня, 22:21) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Миллер и ждать будет, лет 30, следуя истории, чтобы в тройку вернуться.
Регистрация: 13.03.2017 [жалоба]
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой прыткий, плять, хотя б для приличия подождал лет пятнадцать, следуя накопленному опыту летописцев Великой истории.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№20 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не совсем понятны шуточки ослов и бомжей.
Первые потеряли всю защите + верблюда.
Вы че там Васиным собрались ЛЧ брать чтоли? Серьезно чтоли?
Вторые просто хейтят Шатова и Зюбу, которые как раз их и оставили без ЛЧ. Плюс весь шлак сдавший в аренду вернули. Вы че там в Оздоева с Юсуповы поверили чтоли?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№19 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
е.бут


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№18 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Реал»
Спасибо, поржал)
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№17 Написал: Белый Лис (Сегодня, 21:36) #
  • -6
  •  (10)

Если Спартак желает вернуть нам чемпионство, то я только за.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: oksva
У Спартака очень хороший для ЧР состав , как минимум- один из лучших .

что-то похожее трындели и перед началом прошлого сезона

Вы каждый год трындите про посещаемость,а на трибунах все те же полтора землекопа)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№15 Написал: Хоббит (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Цитата: Хоббит
А тем временем Спартак на досках вынес пятиместных из Турции smirk

эти голубые тоже пятиместные?

Судьба у голубых такая stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хоббит
А тем временем Спартак на досках вынес пятиместных из Турции smirk

эти голубые тоже пятиместные?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№13 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
У нас получится! Вперёд Спартак!

Прошлый сезон был полным недоразумением...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№12 Написал: Хоббит (Сегодня, 21:03) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
А тем временем Спартак на досках вынес пятиместных из Турции smirk


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:56) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
обоснуй и перечисли...что есть?

это кто там пёрнул с 5 места? hushed
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№10 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (12)

Цитата: oksva
? Спартак не боролся за чемпионство и не был в числе претендентов ? Будет и в этом . Ты хочешь поспорить ?

Ты почему на все сайтовское быдло так нервно реагируешь?


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:48) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
обоснуй и перечисли...что есть?


Ну уж не единороссийско-газпромовским зенитовкам сейчас предъявлять. Когда ваша газовая власть уничтожение народа в первом чтении приняла (пенсионная реформа). У вашей газовой власти есть тотальное подчинение всех бюджетников. У вашей газовой власти есть подчинение всех регионов на уровне "если не будете голосовать за газпром единую россию, не проведём вам газ и не построим дороги с жизнеобеспечением". Газовый фашизм. Но Зенит всё равно ничего не смогает. Пичалька. blush


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№8 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: oksva
У Спартака очень хороший для ЧР состав , как минимум- один из лучших .

что-то похожее трындели и перед началом прошлого сезона

Ты адекватен , вообще ? Спартак не боролся за чемпионство и не был в числе претендентов ? Будет и в этом . Ты хочешь поспорить ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:41) #
  • -5
  •  (13)

Цитата: oksva
У Спартака очень хороший для ЧР состав , как минимум- один из лучших .

что-то похожее трындели и перед началом прошлого сезона
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:35) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: oksva
всё для этого у команды есть .


обоснуй и перечисли...что есть?

Обосную , раз не понятно . У Спартака очень хороший для ЧР состав , как минимум- один из лучших . Тренера не поменяли , вернулся Джикия , взяли неплохих игроков , считаешь - этого не достаточно , что бы быть в числе основных претендентов ? Если нет , обоснуй ты .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Хоббит (Сегодня, 20:34) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: L77
Кому вернуть?

Больше вам не стать чемпионом, а 5-местные пробуют в пердив вообще не улететь со своим латиноамериканским карнавалом.


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: xxd (Сегодня, 20:32) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Похоже на хрюканье..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 20:29) #
  • -3
  •  (15)

Кому вернуть? ЦСКА или Зениту? Локомотиву уже вернул- в прошлом сезоне. Хватит с них.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:27) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
всё для этого у команды есть .


обоснуй и перечисли...что есть?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:24) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо вернуть , всё для этого у команды есть .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.