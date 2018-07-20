Леонид Федун: наша задача - вернуть чемпионский кубок

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун рассказал о целях команды над предстоящий сезон."Я жду от нового сезона праздника. Не такого крутого, как был чемпионат мира, но должен быть праздник.Задача на сезон? Вернуть чемпионский кубок", – сказал Федун.