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Массимо Каррера: Жиго и Боккетти начнут сезон основными защитниками

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, кого он видит в качестве основных центральных защитников клуба на старте нового сезона.

"Судя по товарищеским матчам, сезон в качестве основных центральных защитников начнут Жиго и Боккетти? На данный момент — да. Они получили больше всех игрового времени, больше остальных сыграли друг с другом в связке. И прямо сейчас они демонстрируют наибольшую уверенность. Джикии потребуется еще какое-то время. Кутепова не было на сборах — посмотрим, в какой форме он вернется из отпуска", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Жиго Спартак
Сегодня, 18:07
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