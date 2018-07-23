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Брайан Идову: большая честь и привилегия оказаться в доме чемпионов "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Брайан Идову на встрече с болельщиками отметил, что для него честь стать игроком московского клуба.

"Мы будем выкладываться и стараться изо всех сил помогать парням, к которым присоединились. Теперь мы одна команда. Будем добиваться новых побед и радовать вас (болельщиков).

Это большая честь и привилегии оказаться в доме чемпионов. И большая ответственность. Все болельщики и игроки хотят повторить этот успех. Работать придется больше и усерднее", - цитирует Идову Sport24.
Теги: Идову Локомотив
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