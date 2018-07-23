Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:03
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее (1)
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее (1)
15:13
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (28)
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (28)
14:13
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (19)
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (19)
Брайан Идову: большая честь и привилегия оказаться в доме чемпионов "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Брайан Идову на встрече с болельщиками отметил, что для него честь стать игроком московского клуба.
"Мы будем выкладываться и стараться изо всех сил помогать парням, к которым присоединились. Теперь мы одна команда. Будем добиваться новых побед и радовать вас (болельщиков).
Это большая честь и привилегии оказаться в доме чемпионов. И большая ответственность. Все болельщики и игроки хотят повторить этот успех. Работать придется больше и усерднее", - цитирует Идову Sport24.
"Мы будем выкладываться и стараться изо всех сил помогать парням, к которым присоединились. Теперь мы одна команда. Будем добиваться новых побед и радовать вас (болельщиков).
Это большая честь и привилегии оказаться в доме чемпионов. И большая ответственность. Все болельщики и игроки хотят повторить этот успех. Работать придется больше и усерднее", - цитирует Идову Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.