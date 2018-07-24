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Григорян: нужны ли пердуны, которые не умеют играть и калечат пацанов "Краснодара-2" и "Чертаново"?!

Бывший главный тренер "СКА-Хабаровск", "Анжи" и "Луча" Александр Григорян поделился эмоциями от игры "Чертаново" и "Краснодара-2" во 2-м туре первенства ФНЛ.

– Знаете, я посмотрел, во что играл стартовые 30 минут "Краснодар-2", посмотрел, во что играл "Чертаново". И задался вопросом: а нужны ли в ФНЛ пердуны, которые не умеют играть в футбол и калечат его?! То, что делают мальчишки, как они быстро думают, а это важнейший компонент в футболе, как оснащены дриблингом – это предел мечтаний любой возрастной команды! В остальных клубах максимум по одному дриблеру. А тут все дриблеры и взаимодействуют быстрее, чем взрослые мужики. Я под впечатлением. Так здорово, что есть эти пацаны. Надеюсь, на их фоне все руководители и тренеры будут делать правильные выводы.

Источник: Матч ТВ
Теги: Григорян ФНЛ
Сегодня, 11:20
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6
(5)
№6 Написал: Rasmuz (Сегодня, 13:01) #
  • +2
  •  (2)

Григорян прав, наша система из быстрых, техничных пацанов производит гигантское количество пердунов.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: safonas (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (2)

все по делу сказал


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: sumzzz
еперь у нас своего рода высокооплачиваемый лагерь для тех, кто заканчивает.
И проиграли они уже две игры подряд...


Ждите подгр березкины и игнашка --зацементируют оборону..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 12:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не игроков калечат, а футбол, задрали уже желтыми заголовками


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Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:47) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Согласен на все 100500 %.
В нашу Балтику в этом сезоне запихнули всех, кому дали пинка из вышки. Дядюн, Торбинский, Шешуков, Касаев, Григорьев и даже братец Кирилл Погребняк (странный нападающий) и сынка Станислав Черчесов (младший, бездарный вратарь). И тренер Непомнящий Валерий.
Теперь у нас своего рода высокооплачиваемый лагерь для тех, кто заканчивает.
И проиграли они уже две игры подряд...


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 11:23) #
  • +8
  •  (8)

Тоже смотрел матчи и впечатлен. Молодежь возила носом по полю стариков. Чуть реализацию подтянуть бы и старперам конец))


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
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