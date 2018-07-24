Григорян: нужны ли пердуны, которые не умеют играть и калечат пацанов "Краснодара-2" и "Чертаново"?!

Бывший главный тренер "СКА-Хабаровск", "Анжи" и "Луча" Александр Григорян поделился эмоциями от игры "Чертаново" и "Краснодара-2" во 2-м туре первенства ФНЛ.– Знаете, я посмотрел, во что играл стартовые 30 минут "Краснодар-2", посмотрел, во что играл "Чертаново". И задался вопросом: а нужны ли в ФНЛ пердуны, которые не умеют играть в футбол и калечат его?! То, что делают мальчишки, как они быстро думают, а это важнейший компонент в футболе, как оснащены дриблингом – это предел мечтаний любой возрастной команды! В остальных клубах максимум по одному дриблеру. А тут все дриблеры и взаимодействуют быстрее, чем взрослые мужики. Я под впечатлением. Так здорово, что есть эти пацаны. Надеюсь, на их фоне все руководители и тренеры будут делать правильные выводы.