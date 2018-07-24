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Валерий Рейнгольд: Дзюба - самый настоящий лентяй. Но когда он пашет - у него получается все

Ветеран московского "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением о перспективах нападающего сборной России Артема Дзюбы в "Зените".

"Я надеюсь, что парень все осознал. Откровенно говоря, по своей натуре Дзюба — самый настоящий лентяй. Но стоит ему начать пахать и происходят удивительные вещи.

Надеюсь то, что случилось с ним в сборной, где он показал себя заводилой, не пройдет бесследно. Он там целиком отдавался, а потом навзрыд плакал, искренне переживая, — это очень трогает. Думаю, Дзюба осознал свои прошлые ошибки.

Я желаю Артему успеха, он ведь все-таки воспитанник "Спартака". Надеюсь, что он принесет большую пользу Санкт-Петербургу.

Артему надо пахать, по-другому — никак", — сказал Рейнгольд.

Спорт уик-энд
Теги: Дзюба Зенит Сборная России Рейнгольд
Сегодня, 11:49
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5
(2)
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:36) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Да, Артему с его комплекцией нужно долго вкатываться в сезон. Он сильно прибавляет в мышечной массе в межсезонье, а потом доходит до нужных кондиций через игры в течение месяца-двух. И во второй половине каждого сезона он уже летает по полю как здоровенный трактор.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не удивлюсь если у Дзюбы будет спад в игре. Обычно после таких эмоциональных всплесков он и наступает. А ведь может играть стабильно на высоком уровне ...... когда захочет!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рейнгольду В.Л.: Валерий Леонидович, Вы очень несправедливы к Артему Дзюбе. Такие футболисты «лен-тяями» быть не могут. А.Дзюба принадлежит к особой, редкой категории - футболистов-«великанов» - это те, у кого рост более 195 см. Футбольные Великаны (195-199 см.) и Гулливеры (2 метра и более) - совершенно по другому живут в своем виде спорта, по другому акклиматизируются… Тем более, А.Дзюбе скоро уже будет (22 августа) - 30 лет, ему пойдет четвертый десяток – он станет с 22 августа уже Артемом Сергеевичем! Он из тех, футболистов, кто родился еще в СССР, он умеет держать «флаг в руках», кстати, очень неслучайно, день его рождения – это ныне праздничный - День Флага России! Все у него будет хорошо – пара-тройка сезонов за ним! Родившиеся в Понедельник умеют преодолевать трудности! Есть в нем еще и главное - особый игроцкий запал, недаром в его инициалах есть и А.С., и А.Д. !!! )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 11:58) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и отправьте его снова в Тулу


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Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 11:54) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
У Валерия дома постоянно дежурит один из журналистов что ли? Как-то слишком много от него комментариев.
Или, не дай бог, Валерий освоил твиттер и т.п.?!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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