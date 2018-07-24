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Канал "Наш Футбол" переименуют в "Матч Премьер" и могут повысить абонентнскую плату

По информации "Бизнес Online", "Матч ТВ" ликвидирует "Наш футбол".

Вместо него будет создан новый канал схожей тематики – "Матч! Премьер".

Скорее всего, будет повышен размер абонентской платы.

Бизнес-Online
Теги: Матч-ТВ РФПЛ
Сегодня, 12:12
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(4)
№10 Написал: Rasmuz (Сегодня, 13:13) #
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  •  (2)

На него и по этой цене немного желающих.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№9 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
KOZbIPb,

Можно бы было так же отписаться от нашего Правительства...что бы его решения нас не касались)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 12:59) #
  • +4
  •  (4)

каждое новое решение руководства матч тв приближает их дому-2
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:56) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
уже с весны отписан от нашего футбола и новой подписки от меня не будет
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:47) #
  • +4
  •  (4)

На очереди кто-то из дома-2?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: паровоз (Сегодня, 12:47) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ждем комментатором Бузову!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:44) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Гавр.... ну бл. Каждый раз, когда мы думаем, что ЕЩЕ тупее они быть не могут, они делают что-то такое, что возвращает ИМ старое-доброе имя.
П.С. А может быть он гениальный менеджер?)))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:41) #
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Болеет за:
«Рубин»
А людей с профильным образованием у нас на ТВ принципиально на работу не берут??? То, что гавр на практике изучил маркетинговую составляющую еще не означает, что он может тащить спортивный телеканал. Да и тнт-4 явно не лидер нашего ТВ, чтобы на повышение уйти.
...вот что-то подсказывает, что даже здесь сыграло роль только одно - грузинская диаспора!!! Они на ТНТ уже всем носы пределали, теперь в спорт поперли.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 12:33) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
Сопка-сопка-сопка joy
Руководителем "Матч! Премьер" уже назначен Гавриил Гордеев, более известный как бывший резидент шоу Comedy Club Гавр.

Первая шутка уже удалась


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Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:25) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
У нас в стране как не было профи, так и не будет. Спортсмены в думе, комедианты в спорте, мотористы в министерстве, кухарки в здравоохранении, клоуны премьер-министры......Дайте и мне порулить чем-нибудь. Тем, чем никогда бы не рулил нигде в мире.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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