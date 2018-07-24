Канал "Наш Футбол" переименуют в "Матч Премьер" и могут повысить абонентнскую плату

По информации "Бизнес Online", "Матч ТВ" ликвидирует "Наш футбол".Вместо него будет создан новый канал схожей тематики – "Матч! Премьер".Скорее всего, будет повышен размер абонентской платы.