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11:04
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Жоаозиньо перешел в "Динамо" (3)
Жоаозиньо перешел в "Динамо" (3)
Новый канал, созданный вместо "Нашего Футбола", возглавит участник Comedy Club
Руководителем нового телеканала "Матч! Премьер", созданного вместо "Нашего Футбола" станет Гавриил Гордеев, более известный как бывший резидент шоу Comedy Club под псевдонимом Гавр.
Последнее время он работал директором кабельного телеканала "ТНТ4" и занимался продюссированием различных телепроектов "Газпром-Медиа".
К спортивной журналистике Гордеев отношения не имеет.
Бизнес-Online
Последнее время он работал директором кабельного телеканала "ТНТ4" и занимался продюссированием различных телепроектов "Газпром-Медиа".
К спортивной журналистике Гордеев отношения не имеет.
Бизнес-Online
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