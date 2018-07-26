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"Ростов" подписал защитника "Шинника" Артема Щадина

Бывший защитник "Шинника" Артем Щадин продолжит карьеру в "Ростове", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний футболист подписал со своим новым клубом контракт по схеме "2+1".

В минувшем сезоне Щадин провел в первенстве ФНЛ 36 матчей и забил 1 гол.
Теги: Ростов Шинник
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