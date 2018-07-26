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Сесар Навас продлил контракт с "Рубином"
Сесар Навас продлил контракт с "Рубином"
ЦСКА подписал бывшего полузащитника "Рубина"
Бывший полузащитник "Рубина" Ильзат Ахметов продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.
Московский клуб заключил с 20-летним хавбеком контракт на четыре года. Ахметов стал свободным агентом в это межсезонье по истечении срока контракта с "Рубином".
Ранее он находился на просмотре в «Зените», с которым в прошлом месяце ездил на сбор в Австрию.
Московский клуб заключил с 20-летним хавбеком контракт на четыре года. Ахметов стал свободным агентом в это межсезонье по истечении срока контракта с "Рубином".
Ранее он находился на просмотре в «Зените», с которым в прошлом месяце ездил на сбор в Австрию.
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