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ЦСКА подписал бывшего полузащитника "Рубина"

Бывший полузащитник "Рубина" Ильзат Ахметов продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Московский клуб заключил с 20-летним хавбеком контракт на четыре года. Ахметов стал свободным агентом в это межсезонье по истечении срока контракта с "Рубином".

Ранее он находился на просмотре в «Зените», с которым в прошлом месяце ездил на сбор в Австрию.
Теги: ЦСКА Рубин
Сегодня, 12:21
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30
(4)
№30 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Хороший молодой игрок, который попал к плохому агенту.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№29 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 14:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
и зачем нам этот шлак?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№28 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Вот это замена Головину

не просто замена-усиление.серьезное.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№27 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Рубину не подошел, бомжам тоже, коням в самый раз)
Вот это замена Головину smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:46) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Drill
А у Гинера ещё и внучка есть)))

А еще жучка. И где-то бродит одинокий палец
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№25 Написал: Drill (Сегодня, 13:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
забывая о том на кого записан ЦЕЛИКОМ весь ЦСКА

Дебилушка, и что здесь такого? Родители на детей имущество переписывают. А вот у вас - на брата, и стадио не принадлежит фекалоэсэм. Вот и вся разница .

А у Гинера ещё и внучка есть)))
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№24 Написал: скальп (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Drill
скальп,
Дебил, отец на сына переписал, логично ведь. У Гинера нет братьев

Ты объясни это своим осликам,которые говорят про то что стадион на брата Федуна записан,забывая о том на кого записан ЦЕЛИКОМ весь ЦСКА
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№23 Написал: Drill (Сегодня, 13:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
скальп,
Наш стадион соответствует всем нормам УЕФА И ФИФА, а вместимость личное дело, тех, кто строит
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№22 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: скальп
Цитата: Честный

Какие долги Гинера??
Он стадион строил для болельщиков,для страны,для людей

Для какой страны он строил,идиотина деградированная,ваш загон пролетел мимо ЧМ,для своего кармана и выгоды он строил,за что и поплатился

Если у тебя нет мозгов понять элементарные вещи,то с тобой не о чем разговаривать,свинья
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№21 Написал: скальп (Сегодня, 13:17) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Drill
Как их можно было учесть тогда? Никто и не знал, что в России ЧМ будет, в то время

Строить стадион не только для себя,а учитывая нормы ФиФа,про которые ты ниже совершенно справедливо вспомнил
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№20 Написал: Drill (Сегодня, 13:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
скальп,
Дебил, отец на сына переписал, логично ведь. У Гинера нет братьев
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№19 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Тем временем новость о переходе Ильзата Ахметова smile
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№18 Написал: скальп (Сегодня, 13:14) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Гастэряну
Цитата: скальп
не соберёшь выручку с билетов

брательник федуна собрал, а пищевику по губам провели. joy

Дебил,ещё раз говорю,вся конюшня переписана на брата Вадика,ВСЯ Карл,у Спартака лишь стадион,почувствуй разницу и потуши свой дымоход smile
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№17 Написал: Drill (Сегодня, 13:13) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
У Краснодара какая вместимость?

34 с хвостиком свиным laughing

Цитата: скальп
А то что Гинер не учел эти моменты

Как их можно было учесть тогда? Никто и не знал, что в России ЧМ будет, в то время.
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№16 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:09) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: скальп
не соберёшь выручку с билетов

брательник федуна собрал, а пищевику по губам провели. joy
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№15 Написал: скальп (Сегодня, 13:09) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Drill
А стадионы ЦСКА и Краснодара не участвовали в ЧМ лишь из-за вместимости меньшей, чем нужно по регламенту ФИФА. Но в любом случае сборные стран проводили там тренировки

У Краснодара какая вместимость?А то что Гинер не учел эти моменты,только его трудности,просвистел мимо вас ЧМ,а за тренировки не соберёшь выручку с билетов и не подаришь народу футбольный праздник

Цитата: Drill
Долги отдаются - посещаемость растёт. Так что опять ты мимо

Долги и должны отдаваться,а вот про посещаемость расскажешь 1.5 землекопа,каждый год отмазки,то в Химки не удобно ездить,вот построим тогда помрёт народ,потом метро откроем и ТД,не было у вас посещаемости и не будет
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№14 Написал: Drill (Сегодня, 13:04) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
У вас Гинер весь кагал полностью на брательника отписал

Ты бредишь, вообще-то сын указан, что логично.

А на брательника ваш Федун свиноферму в Тушино записал - факт laughing

Цитата: скальп
Долги за стадион и убогая посещаемость

Долги отдаются - посещаемость растёт. Так что опять ты мимо smile

Да, и ЦСКА впереди свинарни кстати в таблице
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: скальп
ты мне тут про стадион пишешь

свинья дебильная, у ЦСКА стадион входит в структуру клуба. а у пищевика стадион у брательника, а тухлое поголовье в клубе.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№12 Написал: скальп (Сегодня, 12:58) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: cska1971
скальп,
И в чём итог?

Долги за стадион и убогая посещаемость
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№11 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:56) #
  • -2
  •  (4)

скальп,
И в чём итог?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№10 Написал: скальп (Сегодня, 12:56) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Гастэряну
Цитата: скальп

Для какой страны он строил

а федун вообще для брательника стадион построил. если денежный концерт, то пищевику даже играть на нём не разрешают.

У вас Гинер весь кагал полностью на брательника отписал,а ты мне тут про стадион пишешь,пробковый ишак))

Цитата: serega_user
Цитата: sanyapytilin
Ага, придурок ты чертов, а Физдун твой все для народа строит...

Да бабло тоже рубит в свой карман)) недавно концерт на их поляне был, Гансы приезжали..думаю неплохо поимел с этого Федун

А в ваш загон только барахолка может приехать,Гинер любитель блошиных рынков))
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: Drill (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Федун по крайне мере учел тот момент,что стадион соответствует нормам для проведения матчей ЧМ

Ему это сразу сказали, перед строительством, государство ещё и бабла дало.

А стадионы ЦСКА и Краснодара не участвовали в ЧМ лишь из-за вместимости меньшей, чем нужно по регламенту ФИФА. Но в любом случае сборные стран проводили там тренировки
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: скальп (Сегодня, 12:52) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: sanyapytilin
Цитата: скальп
для своего кармана и выгоды он строил


Ага, придурок ты чертов, а Физдун твой все для народа строит...

А я это где то утверждал,тупой ослик?Федун по крайне мере учел тот момент,что стадион соответствует нормам для проведения матчей ЧМ,а Гинер все кроил и вот итог
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Ага, придурок ты чертов, а Физдун твой все для народа строит...

Да бабло тоже рубит в свой карман)) недавно концерт на их поляне был, Гансы приезжали..думаю неплохо поимел с этого Федун
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: скальп

Для какой страны он строил

а федун вообще для брательника стадион построил. если денежный концерт, то пищевику даже играть на нём не разрешают.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Честный
Он стадион строил для болельщиков,для страны,для людей.

Ты видел документы о принадлежности стадиона? Его хозяин Гинер,так же как и хозяином стадиона Открытие является Федун.Это их активы и болельщики,футболисты,тем более страна здесь не при чем.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:48) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
для своего кармана и выгоды он строил


Ага, придурок ты чертов, а Физдун твой все для народа строит...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: скальп (Сегодня, 12:44) #
  • -5
  •  (13)

Цитата: Честный

Какие долги Гинера??
Он стадион строил для болельщиков,для страны,для людей

Для какой страны он строил,идиотина деградированная,ваш загон пролетел мимо ЧМ,для своего кармана и выгоды он строил,за что и поплатился
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 12:41) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: anonymous
збс, а 30 лямов от Головина пойдут на долги Гинера...

Какие долги Гинера??
Он стадион строил для болельщиков,для страны,для людей.
Такой ты тупой!
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 12:38) #
  • -3
  •  (9)

збс, а 30 лямов от Головина пойдут на долги Гинера...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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