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Доменико Кришито пожелал удачи "Зениту" в сезоне-2018/19

Бывший защитник "Зенита", ныне выступающий за "Дженоа" Доменико Кришито пожелал удачи сине-бело-голубым в новом сезоне. Завтра, 29 июля, команда Сергея Семака встретится с "Енисеем" в 1-м туре чемпионата России.

"Удачи, "Зенит", в новом сезоне", - написал Кришито.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 17:34
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