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"Ростов" одержал победу над "Ахматом"

В матче 1-го тура чемпионата России "Ростов" нанес поражение "Ахмату".

Чемпионат России

1 тур

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)

"Ростов" – "Ахмат" 1:0

Голы: Сигурдссон, 45

"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, (Шомуродов, 76), Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, (Мирзов, 65), Калачев, (Гулиев, 72), Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.

"Ахмат": Городов - Уциев, Семенов, Кешмази, Ромеро - Бериша, Роши, Швец, Силва, (Мусалов, 82), Думбия - Садаев.

Предупреждения: Семёнов, 27

Удаление: Семенов, 28
Теги: Ростов Ахмат
Вчера, 23:26
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3
(2)
№3 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Гол забил СИГУРДАРСОН!!!
С победой, "Ростов"!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Вчера, 23:36) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
молодцы


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: РостовПапа (Вчера, 23:35) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Никто не комментирует, весь Ростов со стадиона домой едет
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
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