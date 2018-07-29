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Игорь Ледяхов: удаление Семенова? Это же наши судьи, отечественные...

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов заявил, что матч 1-го тура РПЛ против "Ростова" (0:1) для его команды разбился на два отрезка из-за удаления защитника Андрея Семенова.

"Удаление? Это же наши судьи, отечественные - здесь ничего неясного не может быть. Мы планировали играть от обороны, но "Ростов" отдал нам инициативу. Если бы встреча продолжалась в равных составах, то результат был бы другим", - сказал Ледяхов во флеш-интервью.
Теги: Ледяхов Семенов Ахмат Ростов
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