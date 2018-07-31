Георгий Джикия назвал свою самую дорогую покупку. Она стоит 9 миллионов рублей

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что его самой дорогой покупкой является автомобиль стоимостью 9 миллионов рублей.По информации СМИ, 24-летний футболист ездит на Range Rover Vogue."Самая дорогая вещь, которую когда-либо покупал? Наверное, автомобиль. Сколько он стоит? 9 миллионов рублей", — сказал Джикия.