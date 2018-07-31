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Георгий Джикия назвал свою самую дорогую покупку. Она стоит 9 миллионов рублей

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что его самой дорогой покупкой является автомобиль стоимостью 9 миллионов рублей.

По информации СМИ, 24-летний футболист ездит на Range Rover Vogue.

"Самая дорогая вещь, которую когда-либо покупал? Наверное, автомобиль. Сколько он стоит? 9 миллионов рублей", — сказал Джикия.

Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 02:18
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